https://ria.ru/20240106/ranenye-1919950715.html

Два мирных жителя Горловки ранены после обстрела со стороны ВСУ

Два мирных жителя Горловки ранены после обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 06.01.2024

Два мирных жителя Горловки ранены после обстрела со стороны ВСУ

Два мирных жителя Горловки пострадали в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 06.01.2024

2024-01-06T15:29

2024-01-06T15:29

2024-01-06T15:29

специальная военная операция на украине

горловка

в мире

иван приходько

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1c/1854885569_0:267:2730:1803_1920x0_80_0_0_629d6e68a50146ad20470587c20f2c90.jpg

ДОНЕЦК, 6 янв - РИА Новости. Два мирных жителя Горловки пострадали в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько. "Количество раненых мирных жителей Горловки вследствие обстрела со стороны украинских бандформирований возросло до двух", - написал Приходько в своем Telegram-канале. Ранее мэр сообщал, что ранения получила мирная жительница.

https://ria.ru/20240106/donetsk-1919948727.html

горловка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

горловка, в мире, иван приходько