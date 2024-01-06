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Два мирных жителя Горловки ранены после обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 06.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:29 06.01.2024
https://ria.ru/20240106/ranenye-1919950715.html
Два мирных жителя Горловки ранены после обстрела со стороны ВСУ
Два мирных жителя Горловки ранены после обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 06.01.2024
Два мирных жителя Горловки ранены после обстрела со стороны ВСУ
Два мирных жителя Горловки пострадали в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 06.01.2024
2024-01-06T15:29
2024-01-06T15:29
специальная военная операция на украине
горловка
в мире
иван приходько
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ДОНЕЦК, 6 янв - РИА Новости. Два мирных жителя Горловки пострадали в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько. "Количество раненых мирных жителей Горловки вследствие обстрела со стороны украинских бандформирований возросло до двух", - написал Приходько в своем Telegram-канале. Ранее мэр сообщал, что ранения получила мирная жительница.
https://ria.ru/20240106/donetsk-1919948727.html
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горловка, в мире, иван приходько
Специальная военная операция на Украине, Горловка, В мире, Иван Приходько
Два мирных жителя Горловки ранены после обстрела со стороны ВСУ

Два мирных жителя Горловки ранены в результате обстрела со стороны ВСУ

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела
Последствия обстрела - РИА Новости, 1920, 06.01.2024
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Последствия обстрела . Архивное фото
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ДОНЕЦК, 6 янв - РИА Новости. Два мирных жителя Горловки пострадали в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько.
«
"Количество раненых мирных жителей Горловки вследствие обстрела со стороны украинских бандформирований возросло до двух", - написал Приходько в своем Telegram-канале.
Ранее мэр сообщал, что ранения получила мирная жительница.
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Специальная военная операция на УкраинеГорловкаВ миреИван Приходько
 
 
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