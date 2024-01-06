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Над Черным морем уничтожили шесть украинских ракет "Нептун"
Над Черным морем уничтожили шесть украинских ракет "Нептун" - РИА Новости, 06.01.2024
Над Черным морем уничтожили шесть украинских ракет "Нептун"
Системы противовоздушной обороны уничтожили шесть украинских противокорабельных ракет "Нептун" над Черным морем, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 06.01.2024
2024-01-06T18:36
2024-01-06T18:36
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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Системы противовоздушной обороны уничтожили шесть украинских противокорабельных ракет "Нептун" над Черным морем, сообщили в Минобороны."Шестого января 2024 года около 17:00 мск пресечены попытки киевского режима совершить террористическую атаку с использованием противокорабельных ракет "Нептун" по объектам на территории Российской Федерации", — подчеркнули в ведомстве.Уточняется, что шесть снарядов обнаружили и сбили над северо-западной частью Черного моря.ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. В частности, минувшей ночью силы ПВО перехватили и уничтожили четыре ракеты над Крымом. Накануне вечером над Черным морем также сбили пять беспилотников.В Севастополе и Крыму действует желтый уровень террористической опасности. Он подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.
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россия, черное море
Россия, Специальная военная операция на Украине, Черное море
Над Черным морем уничтожили шесть украинских ракет "Нептун"
Минобороны: Украина запустила 6 ракет "Нептун" над Черным морем, они уничтожены
МОСКВА, 6 янв — РИА Новости.
Системы противовоздушной обороны уничтожили шесть украинских противокорабельных ракет "Нептун" над Черным морем, сообщили
в Минобороны.
«
"Шестого января 2024 года около 17:00 мск пресечены попытки киевского режима совершить террористическую атаку с использованием противокорабельных ракет "Нептун" по объектам на территории Российской Федерации", — подчеркнули в ведомстве.
Уточняется, что шесть снарядов обнаружили и сбили над северо-западной частью Черного моря.
Ракета Р-360 комплекса "Нептун" весит 870 килограммов и может нести боеголовку массой 150 килограммов. Дальность ее пуска — до 280 километров, скорость — около 900 километров в час, высота полета над гребнем волн — от трех до десяти метров. Комплекс обеспечивает одновременный пуск до 24 ракет.
ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. В частности, минувшей ночью силы ПВО перехватили и уничтожили четыре ракеты над Крымом. Накануне вечером над Черным морем также сбили пять беспилотников.
В Севастополе и Крыму действует желтый уровень террористической опасности. Он подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.
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