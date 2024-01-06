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Байден принял приглашение выступить в конгрессе 7 марта
Байден принял приглашение выступить в конгрессе 7 марта - РИА Новости, 06.01.2024
Байден принял приглашение выступить в конгрессе 7 марта
Президент США Джо Байден принял приглашение 7 марта выступить с ежегодным обращением к конгрессу. РИА Новости, 06.01.2024
2024-01-06T21:43
2024-01-06T21:43
2024-01-06T21:43
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ВАШИНГТОН, 6 янв – РИА Новости. Президент США Джо Байден принял приглашение 7 марта выступить с ежегодным обращением к конгрессу. "Жду этого, господин спикер", - ответил он в социальной сети X на соответствующий пост и письмо от спикера палаты представителей Майка Джонсона. В ежегодном послании "О положении Союза" президенты США рассказывают конгрессменам и сенаторам о ситуации в стране, перечисляют свои достижения и очерчивают приоритеты дальнейшей работы. Для Байдена это будет последнее выступление в таком формате его первого президентского срока. Издание Punchbowl News отмечает, что в нынешнем веке приглашение президентам еще никогда не выписывалось на столь позднюю дату.
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в мире, сша, джо байден, майк джонсон
В мире, США, Джо Байден, Майк Джонсон
Байден принял приглашение выступить в конгрессе 7 марта
Байден принял приглашение выступить 7 марта с ежегодным обращением к конгрессу
ВАШИНГТОН, 6 янв – РИА Новости. Президент США Джо Байден принял приглашение 7 марта выступить с ежегодным обращением к конгрессу.
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"Жду этого, господин спикер", - ответил он в социальной сети X на соответствующий пост и письмо от спикера палаты представителей Майка Джонсона.
В ежегодном послании "О положении Союза" президенты США рассказывают конгрессменам и сенаторам о ситуации в стране, перечисляют свои достижения и очерчивают приоритеты дальнейшей работы.
Для Байдена это будет последнее выступление в таком формате его первого президентского срока. Издание Punchbowl News отмечает, что в нынешнем веке приглашение президентам еще никогда не выписывалось на столь позднюю дату.
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