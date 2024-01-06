https://ria.ru/20240106/priglashenie-1919988082.html

Байден принял приглашение выступить в конгрессе 7 марта

Байден принял приглашение выступить в конгрессе 7 марта - РИА Новости, 06.01.2024

Байден принял приглашение выступить в конгрессе 7 марта

Президент США Джо Байден принял приглашение 7 марта выступить с ежегодным обращением к конгрессу. РИА Новости, 06.01.2024

2024-01-06T21:43

2024-01-06T21:43

2024-01-06T21:43

в мире

сша

джо байден

майк джонсон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/10/1909787379_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_57b6cb73869ba4c4641dee13063fcec9.jpg

ВАШИНГТОН, 6 янв – РИА Новости. Президент США Джо Байден принял приглашение 7 марта выступить с ежегодным обращением к конгрессу. "Жду этого, господин спикер", - ответил он в социальной сети X на соответствующий пост и письмо от спикера палаты представителей Майка Джонсона. В ежегодном послании "О положении Союза" президенты США рассказывают конгрессменам и сенаторам о ситуации в стране, перечисляют свои достижения и очерчивают приоритеты дальнейшей работы. Для Байдена это будет последнее выступление в таком формате его первого президентского срока. Издание Punchbowl News отмечает, что в нынешнем веке приглашение президентам еще никогда не выписывалось на столь позднюю дату.

https://ria.ru/20240106/chinovnik-1919983286.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, джо байден, майк джонсон