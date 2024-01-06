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В Москве загорелся дом

В Москве загорелся дом - РИА Новости, 06.01.2024

В Москве загорелся дом

Пожар произошел в доме на улице Большая Тульская в Москве, на участке затруднено движение, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта столицы. РИА Новости, 06.01.2024

2024-01-06T22:44

2024-01-06T22:44

2024-01-06T22:54

происшествия

москва

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Пожар произошел в доме на улице Большая Тульская в Москве, на участке затруднено движение, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта столицы."В сторону области для движения доступна одна полоса из четырех. Рекомендуем объезжать этот участок", — говорится в сообщении.В ведомстве уточнили, что на месте сейчас работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.Позднее прес-служба столичного главка МЧС сообщила о ликвидации пожара."В 21.16 06.01.2024 года в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по городу Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: улица Большая Тульская, дом 2. Принятыми мерами в 22.16 пожар ликвидирован", — заявили в пресс-службе.Уточняется, что загорание происходило на балконе одной из квартир на 11 этаже. Сведений о пострадавших не поступало.

https://ria.ru/20230627/pozhary-1880668897.html

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происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)