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Число погибших при пожаре в больнице в Германии выросло до пяти
Число погибших при пожаре в больнице в Германии выросло до пяти - РИА Новости, 06.01.2024
Число погибших при пожаре в больнице в Германии выросло до пяти
Число погибших в результате пожара, вспыхнувшего в больнице в немецком городе Ильцен в четверг вечером, выросло до пяти, сообщает телерадиокомпания NDR со... РИА Новости, 06.01.2024
2024-01-06T12:59
2024-01-06T12:59
2024-01-06T13:11
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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Число погибших в результате пожара, вспыхнувшего в больнице в немецком городе Ильцен в четверг вечером, выросло до пяти, сообщает телерадиокомпания NDR со ссылкой на полицию. Ранее сообщалось о четырех погибших и одном пропавшем без вести. "По данным NDR в Нижней Саксонии, число погибших после пожара в клинике Хелиос в Ильцене возросло до пяти. По данным полиции, еще 21 человек получил ранения, некоторые серьезные", - пишет NDR. Ранее сообщалось о том, что пожар произошел поздним вечером в четверг, он начался на третьем этаже здания и распространился на несколько палат. Людей эвакуировали из больницы, используя пожарные лестницы, всего на данном происшествии были задействованы около 140 спасателей. Причина возгорания пока неизвестна.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, германия, нижняя саксония
В мире, Германия, Нижняя Саксония
Число погибших при пожаре в больнице в Германии выросло до пяти
Число погибших при пожаре в больнице в немецком Ильцене выросло до пяти