https://ria.ru/20240106/porazhenie-1919932302.html

ВС России нанесли огневое поражение ВСУ на Купянском направлении

ВС России нанесли огневое поражение ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 06.01.2024

ВС России нанесли огневое поражение ВСУ на Купянском направлении

Войска Украины потеряли за сутки на купянском и краснолиманском направлениях около 180 военнослужащих, сообщили в субботу в Минобороны РФ. РИА Новости, 06.01.2024

2024-01-06T13:16

2024-01-06T13:16

2024-01-06T13:27

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Войска Украины потеряли за сутки на купянском и краснолиманском направлениях около 180 военнослужащих, сообщили в субботу в Минобороны РФ.На купянском направлении слаженными действиями подразделений "Западной" группировки войск, огнем артиллерии отражены четыре контратаки штурмовых групп 30-й и 32-й механизированных бригад ВСУ в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области. Кроме того, нанесено огневое поражение опорным пунктам противника в районах населенных пунктов Кисловка, Котляровка, Табаевка и Крахмальное Харьковской области."В результате уничтожено более 80 военнослужащих ВСУ, два бронетранспортера, три автомобиля, боевая машина РСЗО "Ольха", а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - сказали в ведомстве.На краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" при поддержке артиллерии нанесли поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ в районе населенного пункта Червоная Диброва Луганской Народной Республики и Серебрянского лесничества."Потери противника составили до 100 военнослужащих, два автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - отметили в министерстве.

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф