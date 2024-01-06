https://ria.ru/20240106/porazhenie-1919932302.html
ВС России нанесли огневое поражение ВСУ на Купянском направлении
ВС России нанесли огневое поражение ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 06.01.2024
ВС России нанесли огневое поражение ВСУ на Купянском направлении
Войска Украины потеряли за сутки на купянском и краснолиманском направлениях около 180 военнослужащих, сообщили в субботу в Минобороны РФ. РИА Новости, 06.01.2024
2024-01-06T13:16
2024-01-06T13:16
2024-01-06T13:27
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Войска Украины потеряли за сутки на купянском и краснолиманском направлениях около 180 военнослужащих, сообщили в субботу в Минобороны РФ.На купянском направлении слаженными действиями подразделений "Западной" группировки войск, огнем артиллерии отражены четыре контратаки штурмовых групп 30-й и 32-й механизированных бригад ВСУ в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области. Кроме того, нанесено огневое поражение опорным пунктам противника в районах населенных пунктов Кисловка, Котляровка, Табаевка и Крахмальное Харьковской области."В результате уничтожено более 80 военнослужащих ВСУ, два бронетранспортера, три автомобиля, боевая машина РСЗО "Ольха", а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - сказали в ведомстве.На краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" при поддержке артиллерии нанесли поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ в районе населенного пункта Червоная Диброва Луганской Народной Республики и Серебрянского лесничества."Потери противника составили до 100 военнослужащих, два автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - отметили в министерстве.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
ВС России нанесли огневое поражение ВСУ на Купянском направлении
Минобороны: ВС России нанесли огневое поражение ВСУ на Купянском направлении
МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Войска Украины потеряли за сутки на купянском и краснолиманском направлениях около 180 военнослужащих, сообщили в субботу в Минобороны РФ.
На купянском направлении слаженными действиями подразделений "Западной" группировки войск, огнем артиллерии отражены четыре контратаки штурмовых групп 30-й и 32-й механизированных бригад ВСУ
в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области
. Кроме того, нанесено огневое поражение опорным пунктам противника в районах населенных пунктов Кисловка, Котляровка, Табаевка и Крахмальное Харьковской области.
"В результате уничтожено более 80 военнослужащих ВСУ, два бронетранспортера, три автомобиля, боевая машина РСЗО "Ольха", а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - сказали в ведомстве.
На краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" при поддержке артиллерии нанесли поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ в районе населенного пункта Червоная Диброва Луганской Народной Республики и Серебрянского лесничества.
"Потери противника составили до 100 военнослужащих, два автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - отметили в министерстве.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине