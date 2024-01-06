https://ria.ru/20240106/pogoda-1919915523.html
Москвичам рассказали о погоде в рождественскую ночь
Москвичам рассказали о погоде в рождественскую ночь - РИА Новости, 06.01.2024
Москвичам рассказали о погоде в рождественскую ночь
Облачная погода с прояснением и до минус 24 градусов ожидаются в Москве в ночь на 7 января, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил... РИА Новости, 06.01.2024
2024-01-06T10:40
2024-01-06T10:40
2024-01-06T10:40
москва
михаил леус
рождество христово
погода
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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Облачная погода с прояснением и до минус 24 градусов ожидаются в Москве в ночь на 7 января, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. По его словам, в субботу на погоду в столице будет влиять малоактивный циклон и связанный с ним атмосферный фронт. В регионе будет преимущественно облачная погода, пройдёт небольшой снег, в начале дня он будет умеренный. Максимальная температура составит минус 15 - минус 17 градусов. "В ночные часы циклон будет покидать столичный регион. В облаках появится прояснение, а снег постепенно прекратится. На смену относительно теплому воздуху вновь начнут поступать более холодные воздушные массы с северо-запада. К утру в столице температура понизится до минус 22 - минус 24 градусов, по области ожидается от 21 до 26 градусов мороза", - рассказал Леус.Специалист уточнил, что днём в Рождество за погоду в столице будет отвечать антициклон с северо-запада, облака поредеют, снег полностью прекратится. "Температура будет в пределах минус 19-21 градуса, что по-прежнему существенно ниже климатической нормы", - добавил синоптик.
https://ria.ru/20240106/rozhdestvo-1918991561.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, михаил леус, рождество христово, погода
Москва, Михаил Леус, Рождество Христово, Погода
Москвичам рассказали о погоде в рождественскую ночь
В Москве в рождественскую ночь ожидают морозы до минус 24 градусов
МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Облачная погода с прояснением и до минус 24 градусов ожидаются в Москве в ночь на 7 января, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
По его словам, в субботу на погоду в столице будет влиять малоактивный циклон и связанный с ним атмосферный фронт. В регионе будет преимущественно облачная погода, пройдёт небольшой снег, в начале дня он будет умеренный. Максимальная температура составит минус 15 - минус 17 градусов.
«
"В ночные часы циклон будет покидать столичный регион. В облаках появится прояснение, а снег постепенно прекратится. На смену относительно теплому воздуху вновь начнут поступать более холодные воздушные массы с северо-запада. К утру в столице температура понизится до минус 22 - минус 24 градусов, по области ожидается от 21 до 26 градусов мороза", - рассказал Леус.
Специалист уточнил, что днём в Рождество за погоду в столице будет отвечать антициклон с северо-запада, облака поредеют, снег полностью прекратится.
"Температура будет в пределах минус 19-21 градуса, что по-прежнему существенно ниже климатической нормы", - добавил синоптик.
Праздник "Путешествие в Рождество" пройдет в Музее Рублева в Москве