Рейтинг@Mail.ru
Москвичам рассказали о погоде в рождественскую ночь - РИА Новости, 06.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:40 06.01.2024
https://ria.ru/20240106/pogoda-1919915523.html
Москвичам рассказали о погоде в рождественскую ночь
Москвичам рассказали о погоде в рождественскую ночь - РИА Новости, 06.01.2024
Москвичам рассказали о погоде в рождественскую ночь
Облачная погода с прояснением и до минус 24 градусов ожидаются в Москве в ночь на 7 января, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил... РИА Новости, 06.01.2024
2024-01-06T10:40
2024-01-06T10:40
москва
михаил леус
рождество христово
погода
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/17/1911437910_0:0:3135:1764_1920x0_80_0_0_f8c289b6d2279c04f97b1627f2d73a86.jpg
МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Облачная погода с прояснением и до минус 24 градусов ожидаются в Москве в ночь на 7 января, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. По его словам, в субботу на погоду в столице будет влиять малоактивный циклон и связанный с ним атмосферный фронт. В регионе будет преимущественно облачная погода, пройдёт небольшой снег, в начале дня он будет умеренный. Максимальная температура составит минус 15 - минус 17 градусов. &quot;В ночные часы циклон будет покидать столичный регион. В облаках появится прояснение, а снег постепенно прекратится. На смену относительно теплому воздуху вновь начнут поступать более холодные воздушные массы с северо-запада. К утру в столице температура понизится до минус 22 - минус 24 градусов, по области ожидается от 21 до 26 градусов мороза&quot;, - рассказал Леус.Специалист уточнил, что днём в Рождество за погоду в столице будет отвечать антициклон с северо-запада, облака поредеют, снег полностью прекратится. "Температура будет в пределах минус 19-21 градуса, что по-прежнему существенно ниже климатической нормы", - добавил синоптик.
https://ria.ru/20240106/rozhdestvo-1918991561.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/17/1911437910_404:0:3135:2048_1920x0_80_0_0_b661e2f0abb1334ed2db9970aee6d3f1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, михаил леус, рождество христово, погода
Москва, Михаил Леус, Рождество Христово, Погода
Москвичам рассказали о погоде в рождественскую ночь

В Москве в рождественскую ночь ожидают морозы до минус 24 градусов

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкТрамвай на одной из улиц Москвы
Трамвай на одной из улиц Москвы - РИА Новости, 1920, 06.01.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Трамвай на одной из улиц Москвы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Облачная погода с прояснением и до минус 24 градусов ожидаются в Москве в ночь на 7 января, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
По его словам, в субботу на погоду в столице будет влиять малоактивный циклон и связанный с ним атмосферный фронт. В регионе будет преимущественно облачная погода, пройдёт небольшой снег, в начале дня он будет умеренный. Максимальная температура составит минус 15 - минус 17 градусов.
«

"В ночные часы циклон будет покидать столичный регион. В облаках появится прояснение, а снег постепенно прекратится. На смену относительно теплому воздуху вновь начнут поступать более холодные воздушные массы с северо-запада. К утру в столице температура понизится до минус 22 - минус 24 градусов, по области ожидается от 21 до 26 градусов мороза", - рассказал Леус.

Специалист уточнил, что днём в Рождество за погоду в столице будет отвечать антициклон с северо-запада, облака поредеют, снег полностью прекратится.
"Температура будет в пределах минус 19-21 градуса, что по-прежнему существенно ниже климатической нормы", - добавил синоптик.
Фестиваль Путешествие в Рождество - РИА Новости, 1920, 06.01.2024
Праздник "Путешествие в Рождество" пройдет в Музее Рублева в Москве
01:00
 
МоскваМихаил ЛеусРождество ХристовоПогода
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала