https://ria.ru/20240106/pogoda-1919915523.html

Москвичам рассказали о погоде в рождественскую ночь

Москвичам рассказали о погоде в рождественскую ночь - РИА Новости, 06.01.2024

Москвичам рассказали о погоде в рождественскую ночь

Облачная погода с прояснением и до минус 24 градусов ожидаются в Москве в ночь на 7 января, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил... РИА Новости, 06.01.2024

2024-01-06T10:40

2024-01-06T10:40

2024-01-06T10:40

москва

михаил леус

рождество христово

погода

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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Облачная погода с прояснением и до минус 24 градусов ожидаются в Москве в ночь на 7 января, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. По его словам, в субботу на погоду в столице будет влиять малоактивный циклон и связанный с ним атмосферный фронт. В регионе будет преимущественно облачная погода, пройдёт небольшой снег, в начале дня он будет умеренный. Максимальная температура составит минус 15 - минус 17 градусов. "В ночные часы циклон будет покидать столичный регион. В облаках появится прояснение, а снег постепенно прекратится. На смену относительно теплому воздуху вновь начнут поступать более холодные воздушные массы с северо-запада. К утру в столице температура понизится до минус 22 - минус 24 градусов, по области ожидается от 21 до 26 градусов мороза", - рассказал Леус.Специалист уточнил, что днём в Рождество за погоду в столице будет отвечать антициклон с северо-запада, облака поредеют, снег полностью прекратится. "Температура будет в пределах минус 19-21 градуса, что по-прежнему существенно ниже климатической нормы", - добавил синоптик.

https://ria.ru/20240106/rozhdestvo-1918991561.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, михаил леус, рождество христово, погода