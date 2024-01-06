Рейтинг@Mail.ru
СМИ раскрыли подробности о смерти внука Хрущева - РИА Новости, 06.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:33 06.01.2024 (обновлено: 17:42 06.01.2024)
https://ria.ru/20240106/podrobnosti-1919963518.html
СМИ раскрыли подробности о смерти внука Хрущева
СМИ раскрыли подробности о смерти внука Хрущева - РИА Новости, 06.01.2024
СМИ раскрыли подробности о смерти внука Хрущева
Внук первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева Алексей Аджубей, который умер в своей московской квартире 6 января, болел системной красной волчанкой, сообщил... РИА Новости, 06.01.2024
2024-01-06T17:33
2024-01-06T17:42
общество
никита хрущев
кпсс
ссср
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100402/51/1004025168_0:396:2138:1599_1920x0_80_0_0_db1a88f0bc5897036ee15935168d16e6.jpg
МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Внук первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева Алексей Аджубей, который умер в своей московской квартире 6 января, болел системной красной волчанкой, сообщил телеканал РЕН ТВ.По информации СМИ, он страдал этим заболеванием на протяжении долгого времени. Кроме того, сообщается, что у Аджубея были проблемы с сердцем.Ранее бывший зять Аджубея Иван Полисский подтвердил его смерть. Как уточнялось, друг мужчины вызвал полицию и медиков, поскольку тот не выходил на связь и не открывал дверь в квартиру.
ссср
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100402/51/1004025168_0:330:2138:1934_1920x0_80_0_0_09f54f2990167f8ba0d7ee74d108dd73.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, никита хрущев, кпсс, ссср, россия
Общество, Никита Хрущев, КПСС, СССР, Россия
СМИ раскрыли подробности о смерти внука Хрущева

РЕН ТВ: внук Хрущева Алексей Аджубей болел красной волчанкой

© РИА Новости | Перейти в медиабанкСемейный снимок семьи Никиты Сергеевича Хрущева, 1963 год
Семейный снимок семьи Никиты Сергеевича Хрущева, 1963 год - РИА Новости, 1920, 06.01.2024
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Семейный снимок семьи Никиты Сергеевича Хрущева, 1963 год. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Внук первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева Алексей Аджубей, который умер в своей московской квартире 6 января, болел системной красной волчанкой, сообщил телеканал РЕН ТВ.
По информации СМИ, он страдал этим заболеванием на протяжении долгого времени. Кроме того, сообщается, что у Аджубея были проблемы с сердцем.
Ранее бывший зять Аджубея Иван Полисский подтвердил его смерть. Как уточнялось, друг мужчины вызвал полицию и медиков, поскольку тот не выходил на связь и не открывал дверь в квартиру.
 
ОбществоНикита ХрущевКПСССССРРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала