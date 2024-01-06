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СМИ раскрыли подробности о смерти внука Хрущева
СМИ раскрыли подробности о смерти внука Хрущева - РИА Новости, 06.01.2024
СМИ раскрыли подробности о смерти внука Хрущева
Внук первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева Алексей Аджубей, который умер в своей московской квартире 6 января, болел системной красной волчанкой, сообщил... РИА Новости, 06.01.2024
2024-01-06T17:33
2024-01-06T17:33
2024-01-06T17:42
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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Внук первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева Алексей Аджубей, который умер в своей московской квартире 6 января, болел системной красной волчанкой, сообщил телеканал РЕН ТВ.По информации СМИ, он страдал этим заболеванием на протяжении долгого времени. Кроме того, сообщается, что у Аджубея были проблемы с сердцем.Ранее бывший зять Аджубея Иван Полисский подтвердил его смерть. Как уточнялось, друг мужчины вызвал полицию и медиков, поскольку тот не выходил на связь и не открывал дверь в квартиру.
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общество, никита хрущев, кпсс, ссср, россия
Общество, Никита Хрущев, КПСС, СССР, Россия
СМИ раскрыли подробности о смерти внука Хрущева
РЕН ТВ: внук Хрущева Алексей Аджубей болел красной волчанкой