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СМИ раскрыли подробности о смерти внука Хрущева

СМИ раскрыли подробности о смерти внука Хрущева - РИА Новости, 06.01.2024

СМИ раскрыли подробности о смерти внука Хрущева

Внук первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева Алексей Аджубей, который умер в своей московской квартире 6 января, болел системной красной волчанкой, сообщил... РИА Новости, 06.01.2024

2024-01-06T17:33

2024-01-06T17:33

2024-01-06T17:42

общество

никита хрущев

кпсс

ссср

россия

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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Внук первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева Алексей Аджубей, который умер в своей московской квартире 6 января, болел системной красной волчанкой, сообщил телеканал РЕН ТВ.По информации СМИ, он страдал этим заболеванием на протяжении долгого времени. Кроме того, сообщается, что у Аджубея были проблемы с сердцем.Ранее бывший зять Аджубея Иван Полисский подтвердил его смерть. Как уточнялось, друг мужчины вызвал полицию и медиков, поскольку тот не выходил на связь и не открывал дверь в квартиру.

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общество, никита хрущев, кпсс, ссср, россия