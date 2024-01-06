https://ria.ru/20240106/podolsk-1919930348.html
Работу аварийной котельной в Подольске удалось стабилизировать
Работу аварийной котельной в Подольске удалось стабилизировать - РИА Новости, 06.01.2024
Работу аварийной котельной в Подольске удалось стабилизировать
Работу котельной "КСПЗ" в Подольске удалось стабилизировать после аварии, прорывы ликвидированы, начинается подключение домов, сообщил глава горокруга Григорий... РИА Новости, 06.01.2024
2024-01-06T12:59
2024-01-06T12:59
2024-01-06T13:09
подольск
происшествия
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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Работу котельной "КСПЗ" в Подольске удалось стабилизировать после аварии, прорывы ликвидированы, начинается подключение домов, сообщил глава горокруга Григорий Артамонов в своем официальном Telegram-канале.В пятницу Артамонов сообщал, что на теплотрассе от котельной ЗАО "КСПЗ" в Подольске произошел прорыв."Специалистам удалось стабилизировать работу котельной "КСПЗ". Аварийные бригады за ночь ликвидировали обнаруженные прорывы. Сейчас обеспечиваем циркуляцию теплоносителя в сетях и начинаем подключение многоквартирных домов", - написал Артамонов.Глава округа обратился к жителям с просьбой при запуске отопления обратить особое внимание на работу батарей и внутридомовых коммуникаций. В случае повреждения радиаторов специалисты управляющей организации произведут их замену и ремонт.
https://ria.ru/20240104/poezd-1919749429.html
подольск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
подольск, происшествия
Работу аварийной котельной в Подольске удалось стабилизировать
Работу аварийной котельной в Подольске стабилизировали, начинают подключать дома