https://ria.ru/20240106/podolsk-1919930348.html

Работу аварийной котельной в Подольске удалось стабилизировать

Работу аварийной котельной в Подольске удалось стабилизировать - РИА Новости, 06.01.2024

Работу аварийной котельной в Подольске удалось стабилизировать

Работу котельной "КСПЗ" в Подольске удалось стабилизировать после аварии, прорывы ликвидированы, начинается подключение домов, сообщил глава горокруга Григорий... РИА Новости, 06.01.2024

2024-01-06T12:59

2024-01-06T12:59

2024-01-06T13:09

подольск

происшествия

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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Работу котельной "КСПЗ" в Подольске удалось стабилизировать после аварии, прорывы ликвидированы, начинается подключение домов, сообщил глава горокруга Григорий Артамонов в своем официальном Telegram-канале.В пятницу Артамонов сообщал, что на теплотрассе от котельной ЗАО "КСПЗ" в Подольске произошел прорыв."Специалистам удалось стабилизировать работу котельной "КСПЗ". Аварийные бригады за ночь ликвидировали обнаруженные прорывы. Сейчас обеспечиваем циркуляцию теплоносителя в сетях и начинаем подключение многоквартирных домов", - написал Артамонов.Глава округа обратился к жителям с просьбой при запуске отопления обратить особое внимание на работу батарей и внутридомовых коммуникаций. В случае повреждения радиаторов специалисты управляющей организации произведут их замену и ремонт.

https://ria.ru/20240104/poezd-1919749429.html

подольск

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

подольск, происшествия