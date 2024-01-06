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Работу аварийной котельной в Подольске удалось стабилизировать - РИА Новости, 06.01.2024
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12:59 06.01.2024 (обновлено: 13:09 06.01.2024)
https://ria.ru/20240106/podolsk-1919930348.html
Работу аварийной котельной в Подольске удалось стабилизировать
Работу аварийной котельной в Подольске удалось стабилизировать - РИА Новости, 06.01.2024
Работу аварийной котельной в Подольске удалось стабилизировать
Работу котельной "КСПЗ" в Подольске удалось стабилизировать после аварии, прорывы ликвидированы, начинается подключение домов, сообщил глава горокруга Григорий... РИА Новости, 06.01.2024
2024-01-06T12:59
2024-01-06T13:09
подольск
происшествия
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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Работу котельной "КСПЗ" в Подольске удалось стабилизировать после аварии, прорывы ликвидированы, начинается подключение домов, сообщил глава горокруга Григорий Артамонов в своем официальном Telegram-канале.В пятницу Артамонов сообщал, что на теплотрассе от котельной ЗАО "КСПЗ" в Подольске произошел прорыв."Специалистам удалось стабилизировать работу котельной "КСПЗ". Аварийные бригады за ночь ликвидировали обнаруженные прорывы. Сейчас обеспечиваем циркуляцию теплоносителя в сетях и начинаем подключение многоквартирных домов", - написал Артамонов.Глава округа обратился к жителям с просьбой при запуске отопления обратить особое внимание на работу батарей и внутридомовых коммуникаций. В случае повреждения радиаторов специалисты управляющей организации произведут их замену и ремонт.
https://ria.ru/20240104/poezd-1919749429.html
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подольск, происшествия
Подольск, Происшествия
Работу аварийной котельной в Подольске удалось стабилизировать

Работу аварийной котельной в Подольске стабилизировали, начинают подключать дома

© РИА Новости / Павел ЛисицынОборудование в котельной
Оборудование в котельной - РИА Новости, 1920, 06.01.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
Оборудование в котельной . Архивное фото
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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Работу котельной "КСПЗ" в Подольске удалось стабилизировать после аварии, прорывы ликвидированы, начинается подключение домов, сообщил глава горокруга Григорий Артамонов в своем официальном Telegram-канале.
В пятницу Артамонов сообщал, что на теплотрассе от котельной ЗАО "КСПЗ" в Подольске произошел прорыв.
"Специалистам удалось стабилизировать работу котельной "КСПЗ". Аварийные бригады за ночь ликвидировали обнаруженные прорывы. Сейчас обеспечиваем циркуляцию теплоносителя в сетях и начинаем подключение многоквартирных домов", - написал Артамонов.
Глава округа обратился к жителям с просьбой при запуске отопления обратить особое внимание на работу батарей и внутридомовых коммуникаций. В случае повреждения радиаторов специалисты управляющей организации произведут их замену и ремонт.
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