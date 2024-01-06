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Патриарх Кирилл в Рождественский сочельник прочитал проповедь - РИА Новости, 06.01.2024
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Религия
 
17:24 06.01.2024
https://ria.ru/20240106/patriarkh-1919962265.html
Патриарх Кирилл в Рождественский сочельник прочитал проповедь
Патриарх Кирилл в Рождественский сочельник прочитал проповедь - РИА Новости, 06.01.2024
Патриарх Кирилл в Рождественский сочельник прочитал проповедь
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прочитал в храме Христа Спасителя проповедь после литургии в Рождественский сочельник, отметив, что вера христиан... РИА Новости, 06.01.2024
2024-01-06T17:24
2024-01-06T17:24
религия
москва
патриарх кирилл (владимир гундяев)
иисус христос
религиозные праздники
рождество христово
религия
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МОСКВА, 6 янв – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прочитал в храме Христа Спасителя проповедь после литургии в Рождественский сочельник, отметив, что вера христиан оптимистична, в ней нет места унынию и пессимизму. "Каждый воскресный день, каждая божественная литургия открывают нам и еще и еще раз напоминают о том, что Бог всесилен, что Бог победил диавола. А это означает также и то, что наша вера — это вера оптимистическая. В ней не может быть никакого уныния и пессимизма, никакого страха перед трудностями, даже когда перед нами некое видимое господство зла. Если с нами Бог, значит, с нами правда, значит, с нами и победа... Если царствует зло, оно не вечнует, оно не может господствовать, оно не может побеждать, потому что Бог победил зло. И от нас самих зависит, насколько зло может нас побеждать, насколько оно может господствовать в нашей жизни, а зависит это от того, как мы живем, насколько серьезно мы принимаем откровение Господа о спасении", – сказал патриарх в проповеди. Шестого января (24 декабря по старому стилю) – день Навечерия Рождества Христова, или Рождественский сочельник, – последний день 40-дневного Рождественского поста в канун праздника Рождества Христова. Само название "сочельник" происходит, как полагают, от слова "сочиво" (то же, что "коливо" – вареные зерна риса или пшеницы). Вкушать сочиво, или коливо, положено в канун праздника только после литургии (главное богослужение, за которым совершается таинство Причастия), соединяющейся с вечерней (вечернее богослужение). У православных есть традиция не вкушать пищу до первой вечерней звезды - символа вифлеемской звезды на Востоке, возвестившей миру о рождении Иисуса Христа. К празднованию Рождества Христова в храм Христа Спасителя в Москве была доставлена икона "Троица" Андрея Рублёва.
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москва, патриарх кирилл (владимир гундяев), иисус христос, религиозные праздники, рождество христово, религия
Религия, Москва, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Иисус Христос, Религиозные праздники, Рождество Христово, Религия
Патриарх Кирилл в Рождественский сочельник прочитал проповедь

Патриарх в Рождественский сочельник прочитал в храме Христа Спасителя проповедь

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 06.01.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Архивное фото
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МОСКВА, 6 янв – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прочитал в храме Христа Спасителя проповедь после литургии в Рождественский сочельник, отметив, что вера христиан оптимистична, в ней нет места унынию и пессимизму.
"Каждый воскресный день, каждая божественная литургия открывают нам и еще и еще раз напоминают о том, что Бог всесилен, что Бог победил диавола. А это означает также и то, что наша вера — это вера оптимистическая. В ней не может быть никакого уныния и пессимизма, никакого страха перед трудностями, даже когда перед нами некое видимое господство зла. Если с нами Бог, значит, с нами правда, значит, с нами и победа... Если царствует зло, оно не вечнует, оно не может господствовать, оно не может побеждать, потому что Бог победил зло. И от нас самих зависит, насколько зло может нас побеждать, насколько оно может господствовать в нашей жизни, а зависит это от того, как мы живем, насколько серьезно мы принимаем откровение Господа о спасении", – сказал патриарх в проповеди.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 06.01.2024
Патриарх Кирилл призвал прославить Бога в Рождество заботой о нуждающихся
Вчера, 06:28
Шестого января (24 декабря по старому стилю) – день Навечерия Рождества Христова, или Рождественский сочельник, – последний день 40-дневного Рождественского поста в канун праздника Рождества Христова.
Само название "сочельник" происходит, как полагают, от слова "сочиво" (то же, что "коливо" – вареные зерна риса или пшеницы). Вкушать сочиво, или коливо, положено в канун праздника только после литургии (главное богослужение, за которым совершается таинство Причастия), соединяющейся с вечерней (вечернее богослужение). У православных есть традиция не вкушать пищу до первой вечерней звезды - символа вифлеемской звезды на Востоке, возвестившей миру о рождении Иисуса Христа.
К празднованию Рождества Христова в храм Христа Спасителя в Москве была доставлена икона "Троица" Андрея Рублёва.
Молодые люди на Патриаршем мосту на фоне храма Христа Спасителя в Москве - РИА Новости, 1920, 06.01.2024
В Москве будут работать около 550 храмов в Рождество
Вчера, 12:21
 
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