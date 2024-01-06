https://ria.ru/20240106/obvineniya-1919938313.html
Экс-начальнику УФСИН по Ивановской области выдвинули обвинения
Экс-начальнику УФСИН по Ивановской области выдвинули обвинения - РИА Новости, 06.01.2024
Экс-начальнику УФСИН по Ивановской области выдвинули обвинения
Суд в Иваново избрал бывшему начальнику УФСИН России по Ивановской области, обвиняемому в воспрепятствовании осуществлению правосудия, меру пресечения в виде... РИА Новости, 06.01.2024
2024-01-06T14:11
2024-01-06T14:11
2024-01-06T14:11
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иваново
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РЯЗАНЬ, 6 янв - РИА Новости. Суд в Иваново избрал бывшему начальнику УФСИН России по Ивановской области, обвиняемому в воспрепятствовании осуществлению правосудия, меру пресечения в виде запрета определенных действий, сообщила объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона. "Шестого января 2024 года избрана мера пересечения в отношении бывшего начальника УФСИН России по Ивановской области", - говорится в сообщении на странице пресс-службы в социальной сети "ВКонтакте" без уточнения имени обвиняемого. Отмечается, что экс-начальник ивановского регионального УФСИН обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 294 УК РФ (воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного расследования, совершенные лицом с использованием своего служебного положения). Октябрьский районный суд города Иваново отказал в удовлетворении ходатайства следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. "В отношении обвиняемого судом избрана мера пересечения в виде запрета определенных действий на срок до 28 февраля 2024 года", - подчеркивает пресс-служба судов. Постановление в законную силу не вступило.
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происшествия, россия, иваново, ивановская область
Происшествия, Россия, Иваново, Ивановская область
Экс-начальнику УФСИН по Ивановской области выдвинули обвинения
Экс-начальника ивановского УФСИН обвиняют в воспрепятствовании правосудию