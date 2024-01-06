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Украинские войска атаковали Горловку с использованием БПЛА - РИА Новости, 06.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:52 06.01.2024 (обновлено: 14:55 06.01.2024)
https://ria.ru/20240106/obstrel-1919944869.html
Украинские войска атаковали Горловку с использованием БПЛА
Украинские войска атаковали Горловку с использованием БПЛА - РИА Новости, 06.01.2024
Украинские войска атаковали Горловку с использованием БПЛА
Украинские войска атаковали Горловку с использованием БПЛА, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с... РИА Новости, 06.01.2024
2024-01-06T14:52
2024-01-06T14:55
специальная военная операция на украине
происшествия
горловка
донецкая народная республика
донецк
сцкк
стирол
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ДОНЕЦК, 6 янв - РИА Новости. Украинские войска атаковали Горловку с использованием БПЛА, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале. "Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 12.10 - населенный пункт Горловка (Никитовский район): сброс ВОП с БПЛА; 13.20 - населенный пункт Горловка (Никитовский район): БПЛА-камикадзе", - говорится в сообщении представительства. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20240106/gorlovka-1919886334.html
горловка
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происшествия, горловка, донецкая народная республика, донецк, сцкк, стирол
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Горловка, Донецкая Народная Республика, Донецк, СЦКК, Стирол
Украинские войска атаковали Горловку с использованием БПЛА

В Горловке ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с дрона

© Фото : Приходько РИК/TelegramПоследствия точечного удара по генератору в поселке шахты им. Гагарина в Никитовском районе Горловки. 6 января 2024
Последствия точечного удара по генератору в поселке шахты им. Гагарина в Никитовском районе Горловки. 6 января 2024 - РИА Новости, 1920, 06.01.2024
© Фото : Приходько РИК/Telegram
Последствия точечного удара по генератору в поселке шахты им. Гагарина в Никитовском районе Горловки. 6 января 2024
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ДОНЕЦК, 6 янв - РИА Новости. Украинские войска атаковали Горловку с использованием БПЛА, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале.
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 12.10 - населенный пункт Горловка (Никитовский район): сброс ВОП с БПЛА; 13.20 - населенный пункт Горловка (Никитовский район): БПЛА-камикадзе", - говорится в сообщении представительства.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Последствия обстрела Горловки украинскими войсками - РИА Новости, 1920, 06.01.2024
Украинские войска обстреляли Горловку кассетными снарядами
Вчера, 01:23
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияГорловкаДонецкая Народная РеспубликаДонецкСЦККСтирол
 
 
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