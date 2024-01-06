https://ria.ru/20240106/obstrel-1919944869.html
Украинские войска атаковали Горловку с использованием БПЛА
Украинские войска атаковали Горловку с использованием БПЛА - РИА Новости, 06.01.2024
Украинские войска атаковали Горловку с использованием БПЛА
Украинские войска атаковали Горловку с использованием БПЛА, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с... РИА Новости, 06.01.2024
2024-01-06T14:52
2024-01-06T14:52
2024-01-06T14:55
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горловка
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ДОНЕЦК, 6 янв - РИА Новости. Украинские войска атаковали Горловку с использованием БПЛА, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале. "Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 12.10 - населенный пункт Горловка (Никитовский район): сброс ВОП с БПЛА; 13.20 - населенный пункт Горловка (Никитовский район): БПЛА-камикадзе", - говорится в сообщении представительства. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20240106/gorlovka-1919886334.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, горловка, донецкая народная республика, донецк, сцкк, стирол
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Горловка, Донецкая Народная Республика, Донецк, СЦКК, Стирол
Украинские войска атаковали Горловку с использованием БПЛА
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