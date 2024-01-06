https://ria.ru/20240106/obstrel-1919944869.html

Украинские войска атаковали Горловку с использованием БПЛА

Украинские войска атаковали Горловку с использованием БПЛА - РИА Новости, 06.01.2024

Украинские войска атаковали Горловку с использованием БПЛА

Украинские войска атаковали Горловку с использованием БПЛА, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с... РИА Новости, 06.01.2024

2024-01-06T14:52

2024-01-06T14:52

2024-01-06T14:55

специальная военная операция на украине

происшествия

горловка

донецкая народная республика

донецк

сцкк

стирол

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ДОНЕЦК, 6 янв - РИА Новости. Украинские войска атаковали Горловку с использованием БПЛА, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале. "Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 12.10 - населенный пункт Горловка (Никитовский район): сброс ВОП с БПЛА; 13.20 - населенный пункт Горловка (Никитовский район): БПЛА-камикадзе", - говорится в сообщении представительства. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20240106/gorlovka-1919886334.html

горловка

донецкая народная республика

донецк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, горловка, донецкая народная республика, донецк, сцкк, стирол