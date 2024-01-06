https://ria.ru/20240106/obstrel-1919921773.html

ВСУ обстреляли Донецк кассетными боеприпасами

ВСУ обстреляли Донецк кассетными боеприпасами - РИА Новости, 06.01.2024

ВСУ обстреляли Донецк кассетными боеприпасами

Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка, выпустив за час девять снарядов натовского калибра 155 миллиметров, в том числе с кассетной боевой... РИА Новости, 06.01.2024

2024-01-06T11:40

2024-01-06T11:40

2024-01-06T11:40

специальная военная операция на украине

петровский район

донецк

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 6 янв - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка, выпустив за час девять снарядов натовского калибра 155 миллиметров, в том числе с кассетной боевой частью, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 10.25 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено 2 снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)... 10.50 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено 2 снаряда калибром 155 миллиметров... 10.55 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 миллиметров... 11.20 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено 2 снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщениях, опубликованных в Telegram-канале представительства. Также сообщается об обстрелах района Ясиноватой в 10.50 и 11.20. Всего было выпущено пять снарядов натовского калибра 155 миллиметров. Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% из этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта. Даже в конгрессе США выступили против поставок такого оружия Украине. Однопартийцы президента Джо Байдена из Демократической партии США готовят поправку к закону об обороне, которая запретит передачу кассетных боеприпасов. По мнению члена палаты представителей конгресса США от штата Миннесота Ильхан Омар, применение этих боеприпасов нарушает права человека. Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20240106/dengi-1919867837.html

https://ria.ru/20240106/kharkov-1919920021.html

петровский район

донецк

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

петровский район, донецк, донецкая народная республика