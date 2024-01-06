https://ria.ru/20240106/obstrel-1919921199.html

Украинские войска обстреляли Стаханов в ЛНР

Украинские войска обстреляли Стаханов в ЛНР - РИА Новости, 06.01.2024

Украинские войска обстреляли Стаханов в ЛНР

Украинские войска ночью нанесли ракетный удар по городу Стаханов в Луганской Народной Республике из РСЗО HIMARS, люди не пострадали, сообщил глава местной... РИА Новости, 06.01.2024

2024-01-06T11:36

2024-01-06T11:36

2024-01-06T11:36

специальная военная операция на украине

происшествия

стаханов

луганская народная республика

украина

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ЛУГАНСК, 6 янв - РИА Новости. Украинские войска ночью нанесли ракетный удар по городу Стаханов в Луганской Народной Республике из РСЗО HIMARS, люди не пострадали, сообщил глава местной администрации Сергей Жевлаков в своем Telegram-канале. "Сегодня ночью вооруженные формирования Украины нанесли ракетный удар из западной установки HIMARS по нашему городу. Было выпущено две ракеты, пострадала гражданская инфраструктура, в том числе здание гостиницы "Донбасс", - написал Жевлаков. По данным мэра города, никто не пострадал. По его мнению, такие действия киевские силовики предпринимают на фоне отсутствия успехов на фронте". Он уточнил, что на данный момент ситуация в Стаханове находится под контролем силовиков и местных властей.

https://ria.ru/20240106/gorlovka-1919886334.html

https://ria.ru/20240106/obstrel-1919919387.html

стаханов

луганская народная республика

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, стаханов, луганская народная республика, украина