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Украинские войска обстреляли Стаханов в ЛНР - РИА Новости, 06.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
11:36 06.01.2024
https://ria.ru/20240106/obstrel-1919921199.html
Украинские войска обстреляли Стаханов в ЛНР
Украинские войска обстреляли Стаханов в ЛНР - РИА Новости, 06.01.2024
Украинские войска обстреляли Стаханов в ЛНР
Украинские войска ночью нанесли ракетный удар по городу Стаханов в Луганской Народной Республике из РСЗО HIMARS, люди не пострадали, сообщил глава местной... РИА Новости, 06.01.2024
2024-01-06T11:36
2024-01-06T11:36
специальная военная операция на украине
происшествия
стаханов
луганская народная республика
украина
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ЛУГАНСК, 6 янв - РИА Новости. Украинские войска ночью нанесли ракетный удар по городу Стаханов в Луганской Народной Республике из РСЗО HIMARS, люди не пострадали, сообщил глава местной администрации Сергей Жевлаков в своем Telegram-канале. "Сегодня ночью вооруженные формирования Украины нанесли ракетный удар из западной установки HIMARS по нашему городу. Было выпущено две ракеты, пострадала гражданская инфраструктура, в том числе здание гостиницы "Донбасс", - написал Жевлаков. По данным мэра города, никто не пострадал. По его мнению, такие действия киевские силовики предпринимают на фоне отсутствия успехов на фронте". Он уточнил, что на данный момент ситуация в Стаханове находится под контролем силовиков и местных властей.
https://ria.ru/20240106/gorlovka-1919886334.html
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стаханов
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происшествия, стаханов, луганская народная республика, украина
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Стаханов, Луганская Народная Республика, Украина
Украинские войска обстреляли Стаханов в ЛНР

Украинские войска нанесли удар ракетами HIMARS по Стаханову в ЛНР

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 06.01.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки снаряда. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 6 янв - РИА Новости. Украинские войска ночью нанесли ракетный удар по городу Стаханов в Луганской Народной Республике из РСЗО HIMARS, люди не пострадали, сообщил глава местной администрации Сергей Жевлаков в своем Telegram-канале.
"Сегодня ночью вооруженные формирования Украины нанесли ракетный удар из западной установки HIMARS по нашему городу. Было выпущено две ракеты, пострадала гражданская инфраструктура, в том числе здание гостиницы "Донбасс", - написал Жевлаков.
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По данным мэра города, никто не пострадал.
По его мнению, такие действия киевские силовики предпринимают на фоне отсутствия успехов на фронте".
Он уточнил, что на данный момент ситуация в Стаханове находится под контролем силовиков и местных властей.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияСтахановЛуганская Народная РеспубликаУкраина
 
 
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