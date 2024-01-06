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Украинские войска за сутки 48 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки 48 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 06.01.2024
Украинские войска за сутки 48 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за прошедшие сутки 48 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 165 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 06.01.2024
2024-01-06T00:26
2024-01-06T00:26
2024-01-06T00:26
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
донецк
сцкк
горловка
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ДОНЕЦК, 6 янв - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 48 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 165 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "За истекшие сутки представительством зафиксировано 48 фактов ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)... На донецком направлении противник совершил 14 обстрелов из артиллерии 155 миллиметров, в том числе с кассетной боевой частью, ударных БПЛА. На горловском - 31 обстрел из артиллерии 152 и 155 миллиметров, в том числе с кассетной боевой частью. На ясиноватском - три обстрела из артиллерии 155 миллиметров", - сообщает представительство в своем Telegram-канале. Под огнем оказались районы четырех населенных пунктов республики: Горловка, Ясиноватский район, Донецк, Макеевка. Ранения получили пять гражданских лиц в Кировском районе Донецка, Никитовском районе Горловки. В предыдущие сутки со стороны украинских войск было зафиксировано 84 обстрелов.
https://ria.ru/20240105/ranenye-1919862551.html
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донецкая народная республика, донецк, сцкк, горловка
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Донецк, СЦКК, Горловка
Украинские войска за сутки 48 раз обстреляли территорию ДНР
ВСУ за сутки 48 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 165 боеприпасов