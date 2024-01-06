https://ria.ru/20240106/natsbiblioteka-1919984438.html

СМИ рассказали о восстановлении нацбиблиотеки Британии после кибератаки

СМИ рассказали о восстановлении нацбиблиотеки Британии после кибератаки - РИА Новости, 06.01.2024

СМИ рассказали о восстановлении нацбиблиотеки Британии после кибератаки

Восстановление национальной библиотеки Великобритании от последствий кибератаки, которая ранее вывела из строя часть ее систем, будет стоить 6-7 миллионов... РИА Новости, 06.01.2024

2024-01-06T20:50

2024-01-06T20:50

2024-01-06T20:50

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МОСКВА, 6 янв – РИА Новости. Восстановление национальной библиотеки Великобритании от последствий кибератаки, которая ранее вывела из строя часть ее систем, будет стоить 6-7 миллионов фунтов стерлингов, что составляет около 40% финансовых сбережений учреждения, сообщила в субботу газета Financial Times со ссылкой на источники. В конце октября библиотека подверглась хакерской атаке, из-за чего часть ее электронных систем оказалась недоступна. "Хакеры опубликовали в сети сотни тысяч украденных файлов, включая персональные данные посетителей и персонала, после того, как библиотека отказалась выплатить 600 тысяч фунтов выкупа. Теперь ей придется потратить в десять раз больше на восстановление цифровых сервисов, которое обойдется примерно в 6-7 миллионов фунтов", – пишет издание. Как сообщил один из источников Financial Times, библиотеке придется искать деньги на восстановление в своем бюджете, и, таким образом, она будет вынуждена потратить около 40% своих финансовых накоплений. Ожидается, что часть цифровых сервисов вернется в строй в середине января, включая справочную версию онлайн-каталога, который до сих пор не доступен. Когда сервисы библиотеки возобновят свою работу в полном объеме – до сих пор не ясно, резюмирует газета. Британская национальная библиотека является одной из крупнейших в мире, в ней хранится более 150 миллионов предметов, в том числе 13,5 миллиона печатных и электронных книг, а также редкие манускрипты, карты, марки, музыкальные пластинки и другие предметы.

https://ria.ru/20240104/kiberataka-1919680589.html

https://ria.ru/20240103/khaker-1919569732.html

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в мире, технологии, великобритания