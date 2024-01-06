https://ria.ru/20240106/most-1919980394.html
Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновили
Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновили - РИА Новости, 06.01.2024
Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновили
Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено чуть более чем через час после четвертой за день остановки, сообщается в оперативном Telegram-канале... РИА Новости, 06.01.2024
2024-01-06T20:01
2024-01-06T20:01
2024-01-06T20:04
общество
крымский мост
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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено чуть более чем через час после четвертой за день остановки, сообщается в оперативном Telegram-канале инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту.Движение было закрыто в четвертый раз за день в 18.44 мск. Всех находившихся на мосту и в зоне досмотра призвали сохранять спокойствие. Причины остановки движения не уточнялись."Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240105/turpotok-1919838195.html
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общество, крымский мост
Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновили
Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновили через час после остановки