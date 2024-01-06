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Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновили - РИА Новости, 06.01.2024
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20:01 06.01.2024 (обновлено: 20:04 06.01.2024)
https://ria.ru/20240106/most-1919980394.html
Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновили
Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновили - РИА Новости, 06.01.2024
Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновили
Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено чуть более чем через час после четвертой за день остановки, сообщается в оперативном Telegram-канале... РИА Новости, 06.01.2024
2024-01-06T20:01
2024-01-06T20:04
общество
крымский мост
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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено чуть более чем через час после четвертой за день остановки, сообщается в оперативном Telegram-канале инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту.Движение было закрыто в четвертый раз за день в 18.44 мск. Всех находившихся на мосту и в зоне досмотра призвали сохранять спокойствие. Причины остановки движения не уточнялись."Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", - говорится в сообщении.
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общество, крымский мост
Общество, Крымский мост
Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновили

Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновили через час после остановки

© РИА НовостиОчередь автомобилей у Крымского моста
Очередь автомобилей у Крымского моста - РИА Новости, 1920, 06.01.2024
© РИА Новости
Очередь автомобилей у Крымского моста. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено чуть более чем через час после четвертой за день остановки, сообщается в оперативном Telegram-канале инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту.
Движение было закрыто в четвертый раз за день в 18.44 мск. Всех находившихся на мосту и в зоне досмотра призвали сохранять спокойствие. Причины остановки движения не уточнялись.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", - говорится в сообщении.
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ОбществоКрымский мост
 
 
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