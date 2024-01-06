https://ria.ru/20240106/most-1919927082.html

На Крымском мосту ограничили движение автотранспорта

На Крымском мосту ограничили движение автотранспорта - РИА Новости, 06.01.2024

На Крымском мосту ограничили движение автотранспорта

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту. РИА Новости, 06.01.2024

2024-01-06T12:31

2024-01-06T12:31

2024-01-06T12:34

республика крым

крымский мост

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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту."Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто", - говорится в сообщении.Находящихся на мосту и в зоне досмотра призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

https://ria.ru/20240106/krym-1919888055.html

республика крым

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

республика крым, крымский мост