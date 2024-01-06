https://ria.ru/20240106/most-1919927082.html
На Крымском мосту ограничили движение автотранспорта
На Крымском мосту ограничили движение автотранспорта - РИА Новости, 06.01.2024
На Крымском мосту ограничили движение автотранспорта
Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту. РИА Новости, 06.01.2024
2024-01-06T12:31
2024-01-06T12:31
2024-01-06T12:34
республика крым
крымский мост
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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту."Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто", - говорится в сообщении.Находящихся на мосту и в зоне досмотра призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.
https://ria.ru/20240106/krym-1919888055.html
республика крым
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика крым, крымский мост
Республика Крым, Крымский мост
На Крымском мосту ограничили движение автотранспорта
На Крымском мосту временно ограничили движение автомобильного транспорта