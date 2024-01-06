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В Москве начался сильный снегопад - РИА Новости, 06.01.2024
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05:44 06.01.2024 (обновлено: 06:10 06.01.2024)
https://ria.ru/20240106/moskva-1919895026.html
В Москве начался сильный снегопад
В Москве начался сильный снегопад - РИА Новости, 06.01.2024
В Москве начался сильный снегопад
Сильный снегопад начался в Москве, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 06.01.2024
2024-01-06T05:44
2024-01-06T06:10
москва
евгений тишковец
новый год
общество
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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Сильный снегопад начался в Москве, передает корреспондент РИА Новости. После 5.30 мск начавшийся снегопад стал заметно усиливаться. Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщал РИА Новости, что в рождественскую ночь - с 6 на 7 января - в Москве ожидается до минус 18 градусов, местами слабый снег. При этом он отмечал, что 6 января российская столица попадет в теплый сектор циклона, ночью ожидается минус 12-17 градусов, днем минус 10-15 градусов, пройдет кратковременный снег.Как сообщается на сайте Гидрометцентра России, в Москве днем в субботу - облачно с прояснениями, ожидается небольшой, местами умеренный снег, гололедица, до минус 17-15 градусов.
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москва, евгений тишковец, новый год, общество
Москва, Евгений Тишковец, Новый год, Общество
В Москве начался сильный снегопад

В Москве начался сильный снегопад

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкТретье транспортное кольцо, Московская кольцевая железная дорога и небоскребы Москва-сити
Третье транспортное кольцо, Московская кольцевая железная дорога и небоскребы Москва-сити - РИА Новости, 1920, 06.01.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Третье транспортное кольцо, Московская кольцевая железная дорога и небоскребы Москва-сити. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Сильный снегопад начался в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
После 5.30 мск начавшийся снегопад стал заметно усиливаться.
Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщал РИА Новости, что в рождественскую ночь - с 6 на 7 января - в Москве ожидается до минус 18 градусов, местами слабый снег. При этом он отмечал, что 6 января российская столица попадет в теплый сектор циклона, ночью ожидается минус 12-17 градусов, днем минус 10-15 градусов, пройдет кратковременный снег.

Как сообщается на сайте Гидрометцентра России, в Москве днем в субботу - облачно с прояснениями, ожидается небольшой, местами умеренный снег, гололедица, до минус 17-15 градусов.
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