https://ria.ru/20240106/moskva-1919895026.html

В Москве начался сильный снегопад

В Москве начался сильный снегопад - РИА Новости, 06.01.2024

В Москве начался сильный снегопад

Сильный снегопад начался в Москве, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 06.01.2024

2024-01-06T05:44

2024-01-06T05:44

2024-01-06T06:10

москва

евгений тишковец

новый год

общество

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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Сильный снегопад начался в Москве, передает корреспондент РИА Новости. После 5.30 мск начавшийся снегопад стал заметно усиливаться. Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщал РИА Новости, что в рождественскую ночь - с 6 на 7 января - в Москве ожидается до минус 18 градусов, местами слабый снег. При этом он отмечал, что 6 января российская столица попадет в теплый сектор циклона, ночью ожидается минус 12-17 градусов, днем минус 10-15 градусов, пройдет кратковременный снег.Как сообщается на сайте Гидрометцентра России, в Москве днем в субботу - облачно с прояснениями, ожидается небольшой, местами умеренный снег, гололедица, до минус 17-15 градусов.

https://ria.ru/20231215/snegopad-1916100384.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, евгений тишковец, новый год, общество