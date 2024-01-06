В Москве начался сильный снегопад
В Москве начался сильный снегопад
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкТретье транспортное кольцо, Московская кольцевая железная дорога и небоскребы Москва-сити
Третье транспортное кольцо, Московская кольцевая железная дорога и небоскребы Москва-сити. Архивное фото
МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Сильный снегопад начался в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
После 5.30 мск начавшийся снегопад стал заметно усиливаться.
Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщал РИА Новости, что в рождественскую ночь - с 6 на 7 января - в Москве ожидается до минус 18 градусов, местами слабый снег. При этом он отмечал, что 6 января российская столица попадет в теплый сектор циклона, ночью ожидается минус 12-17 градусов, днем минус 10-15 градусов, пройдет кратковременный снег.
Как сообщается на сайте Гидрометцентра России, в Москве днем в субботу - облачно с прояснениями, ожидается небольшой, местами умеренный снег, гололедица, до минус 17-15 градусов.
Как сообщается на сайте Гидрометцентра России, в Москве днем в субботу - облачно с прояснениями, ожидается небольшой, местами умеренный снег, гололедица, до минус 17-15 градусов.