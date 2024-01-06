https://ria.ru/20240106/mechta-1919912658.html

Мурашко исполнил желание девочки из Воронежской области

Мурашко исполнил желание девочки из Воронежской области - РИА Новости, 06.01.2024

Мурашко исполнил желание девочки из Воронежской области

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в рамках акции "Елка желаний" исполнил желание девочки Вероники, которая мечтала побывать на кремлёвской ёлке. РИА Новости, 06.01.2024

2024-01-06T10:15

2024-01-06T10:15

2024-01-06T10:15

общество

воронежская область

россия

москва

михаил мурашко

новый год

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в рамках акции "Елка желаний" исполнил желание девочки Вероники, которая мечтала побывать на кремлёвской ёлке. Вероника приехала в Москву из Воронежской области вместе с братом и родителями. До представления Мурашко встретился с девочкой и её семьёй, расспросил, почему она хотела побывать на ёлке, узнал, чем увлекается ребёнок, и вручил новогодние подарки. "Пойдем смотреть (елку)", - сказал Мурашко в ходе встречи. Министр с семьей девочки прогулялся по Кремлевскому дворцу, где проходит елка, и сфотографировался с Вероникой и её братом.

https://ria.ru/20240106/lyubimova-1919911468.html

https://ria.ru/20240104/elka-1919722418.html

воронежская область

россия

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, воронежская область, россия, москва, михаил мурашко, новый год