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Мурашко исполнил желание девочки из Воронежской области - РИА Новости, 06.01.2024
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10:15 06.01.2024
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Мурашко исполнил желание девочки из Воронежской области
Мурашко исполнил желание девочки из Воронежской области - РИА Новости, 06.01.2024
Мурашко исполнил желание девочки из Воронежской области
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в рамках акции "Елка желаний" исполнил желание девочки Вероники, которая мечтала побывать на кремлёвской ёлке. РИА Новости, 06.01.2024
2024-01-06T10:15
2024-01-06T10:15
общество
воронежская область
россия
москва
михаил мурашко
новый год
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в рамках акции "Елка желаний" исполнил желание девочки Вероники, которая мечтала побывать на кремлёвской ёлке. Вероника приехала в Москву из Воронежской области вместе с братом и родителями. До представления Мурашко встретился с девочкой и её семьёй, расспросил, почему она хотела побывать на ёлке, узнал, чем увлекается ребёнок, и вручил новогодние подарки. "Пойдем смотреть (елку)", - сказал Мурашко в ходе встречи. Министр с семьей девочки прогулялся по Кремлевскому дворцу, где проходит елка, и сфотографировался с Вероникой и её братом.
https://ria.ru/20240106/lyubimova-1919911468.html
https://ria.ru/20240104/elka-1919722418.html
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общество, воронежская область, россия, москва, михаил мурашко, новый год
Общество, Воронежская область, Россия, Москва, Михаил Мурашко, Новый год
Мурашко исполнил желание девочки из Воронежской области

Мурашко исполнил желание девочки, которая хотела попасть на кремлевскую елку

© РИА Новости / Екатерина Лызлова | Перейти в медиабанкЛоготип Всероссийской благотворительной акции "Елка желаний"
Логотип Всероссийской благотворительной акции Елка желаний - РИА Новости, 1920, 06.01.2024
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
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Логотип Всероссийской благотворительной акции "Елка желаний". Архивное фото
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в рамках акции "Елка желаний" исполнил желание девочки Вероники, которая мечтала побывать на кремлёвской ёлке.
Вероника приехала в Москву из Воронежской области вместе с братом и родителями.
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До представления Мурашко встретился с девочкой и её семьёй, расспросил, почему она хотела побывать на ёлке, узнал, чем увлекается ребёнок, и вручил новогодние подарки.
"Пойдем смотреть (елку)", - сказал Мурашко в ходе встречи.
Министр с семьей девочки прогулялся по Кремлевскому дворцу, где проходит елка, и сфотографировался с Вероникой и её братом.
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ОбществоВоронежская областьРоссияМоскваМихаил МурашкоНовый год
 
 
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