https://ria.ru/20240106/mechta-1919912658.html
Мурашко исполнил желание девочки из Воронежской области
Мурашко исполнил желание девочки из Воронежской области - РИА Новости, 06.01.2024
Мурашко исполнил желание девочки из Воронежской области
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в рамках акции "Елка желаний" исполнил желание девочки Вероники, которая мечтала побывать на кремлёвской ёлке. РИА Новости, 06.01.2024
2024-01-06T10:15
2024-01-06T10:15
2024-01-06T10:15
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михаил мурашко
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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в рамках акции "Елка желаний" исполнил желание девочки Вероники, которая мечтала побывать на кремлёвской ёлке. Вероника приехала в Москву из Воронежской области вместе с братом и родителями. До представления Мурашко встретился с девочкой и её семьёй, расспросил, почему она хотела побывать на ёлке, узнал, чем увлекается ребёнок, и вручил новогодние подарки. "Пойдем смотреть (елку)", - сказал Мурашко в ходе встречи. Министр с семьей девочки прогулялся по Кремлевскому дворцу, где проходит елка, и сфотографировался с Вероникой и её братом.
https://ria.ru/20240106/lyubimova-1919911468.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, воронежская область, россия, москва, михаил мурашко, новый год
Общество, Воронежская область, Россия, Москва, Михаил Мурашко, Новый год
Мурашко исполнил желание девочки из Воронежской области
Мурашко исполнил желание девочки, которая хотела попасть на кремлевскую елку
МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в рамках акции "Елка желаний" исполнил желание девочки Вероники, которая мечтала побывать на кремлёвской ёлке.
Вероника приехала в Москву
из Воронежской области вместе с братом и родителями.
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До представления Мурашко встретился с девочкой и её семьёй, расспросил, почему она хотела побывать на ёлке, узнал, чем увлекается ребёнок, и вручил новогодние подарки.
"Пойдем смотреть (елку)", - сказал Мурашко в ходе встречи.
Министр с семьей девочки прогулялся по Кремлевскому дворцу, где проходит елка, и сфотографировался с Вероникой и её братом.
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