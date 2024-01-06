https://ria.ru/20240106/mechta-1919912507.html
Глава Минстроя исполнил новогоднее желание девочки из Москвы
Глава Минстроя исполнил новогоднее желание девочки из Москвы - РИА Новости, 06.01.2024
Глава Минстроя исполнил новогоднее желание девочки из Москвы
Глава Минстроя Ирек Файзуллин в рамках акции "Елка желаний" исполнил новогоднее желание восьмилетней Софии из Москвы, которая мечтала о подарке-сюрпризе,... РИА Новости, 06.01.2024
2024-01-06T10:12
2024-01-06T10:12
2024-01-06T10:12
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министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
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МОСКВА, 6 янв - РИА Недвижимость. Глава Минстроя Ирек Файзуллин в рамках акции "Елка желаний" исполнил новогоднее желание восьмилетней Софии из Москвы, которая мечтала о подарке-сюрпризе, сообщила пресс-служба ведомства. Министр пригласил девочку и ее родителей в новое здание Минстроя России на Большой Пироговской улице. София занимается художественной гимнастикой. "Министр подарил Софии смартфон, а также спортивное боди и гимнастический мяч для занятий художественной гимнастикой. Памятные подарки также подарил родителям Софии и ее сестре Алисе", - указывается в сообщении. В нем уточняется, что для семьи провели экскурсию по зданию Минстроя, а после посещения ведомства девочка встретилась с гимнастками, победительницами международных и всероссийских соревнований - Анастасией Власенко и Николь Римарачин Диас. Всероссийская благотворительная акция "Елка желаний" проходит с 2018 года.
https://ria.ru/20240106/lyubimova-1919911468.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, россия, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), новый год
Общество, Москва, Россия, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России), Новый год
Глава Минстроя исполнил новогоднее желание девочки из Москвы
Глава Минстроя провел экскурсию по новому зданию ведомства для девочки из Москвы
МОСКВА, 6 янв - РИА Недвижимость. Глава Минстроя Ирек Файзуллин в рамках акции "Елка желаний" исполнил новогоднее желание восьмилетней Софии из Москвы, которая мечтала о подарке-сюрпризе, сообщила пресс-служба ведомства.
Министр пригласил девочку и ее родителей в новое здание Минстроя России
на Большой Пироговской улице.
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София занимается художественной гимнастикой. "Министр подарил Софии смартфон, а также спортивное боди и гимнастический мяч для занятий художественной гимнастикой. Памятные подарки также подарил родителям Софии и ее сестре Алисе", - указывается в сообщении.
В нем уточняется, что для семьи провели экскурсию по зданию Минстроя, а после посещения ведомства девочка встретилась с гимнастками, победительницами международных и всероссийских соревнований - Анастасией Власенко и Николь Римарачин Диас.
Всероссийская благотворительная акция "Елка желаний" проходит с 2018 года.
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