https://ria.ru/20240106/mechta-1919912507.html

Глава Минстроя исполнил новогоднее желание девочки из Москвы

Глава Минстроя исполнил новогоднее желание девочки из Москвы - РИА Новости, 06.01.2024

Глава Минстроя исполнил новогоднее желание девочки из Москвы

Глава Минстроя Ирек Файзуллин в рамках акции "Елка желаний" исполнил новогоднее желание восьмилетней Софии из Москвы, которая мечтала о подарке-сюрпризе,... РИА Новости, 06.01.2024

2024-01-06T10:12

2024-01-06T10:12

2024-01-06T10:12

общество

москва

россия

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)

новый год

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МОСКВА, 6 янв - РИА Недвижимость. Глава Минстроя Ирек Файзуллин в рамках акции "Елка желаний" исполнил новогоднее желание восьмилетней Софии из Москвы, которая мечтала о подарке-сюрпризе, сообщила пресс-служба ведомства. Министр пригласил девочку и ее родителей в новое здание Минстроя России на Большой Пироговской улице. София занимается художественной гимнастикой. "Министр подарил Софии смартфон, а также спортивное боди и гимнастический мяч для занятий художественной гимнастикой. Памятные подарки также подарил родителям Софии и ее сестре Алисе", - указывается в сообщении. В нем уточняется, что для семьи провели экскурсию по зданию Минстроя, а после посещения ведомства девочка встретилась с гимнастками, победительницами международных и всероссийских соревнований - Анастасией Власенко и Николь Римарачин Диас. Всероссийская благотворительная акция "Елка желаний" проходит с 2018 года.

https://ria.ru/20240106/lyubimova-1919911468.html

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Дарья Буймова

общество, москва, россия, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), новый год