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Глава Минюста исполнил мечту девочки из Башкирии - РИА Новости, 06.01.2024
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10:07 06.01.2024 (обновлено: 10:22 06.01.2024)
https://ria.ru/20240106/mechta-1919911696.html
Глава Минюста исполнил мечту девочки из Башкирии
Глава Минюста исполнил мечту девочки из Башкирии - РИА Новости, 06.01.2024
Глава Минюста исполнил мечту девочки из Башкирии
Министр юстиции РФ Константин Чуйченко исполнил мечту подростка в рамках акции "Елка желаний" - Ангелине из Башкортостана глава ведомства подарил экскурсию в... РИА Новости, 06.01.2024
2024-01-06T10:07
2024-01-06T10:22
общество
россия
стерлитамак
республика башкортостан
константин чуйченко
новый год
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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Министр юстиции РФ Константин Чуйченко исполнил мечту подростка в рамках акции "Елка желаний" - Ангелине из Башкортостана глава ведомства подарил экскурсию в кинологический центр. Как рассказали журналистам в ведомстве, в декабре глава минюста принял участие в благотворительной акции "Елка желаний", где снял елочный шар с пожеланием четырнадцатилетней Ангелины из Стерлитамака побывать в роли кинолога. "Ангелина вместе с родителями отправилась на экскурсию в специализированный кинологический центр УФСИН России по Республике Башкортостан. Девочке показали павильон для содержания служебных собак, рассказали про питание, уход, распорядок дня питомцев, про курсы и методики дрессировки", - отметили в министерстве. Там же добавили, что Ангелина также попробовала себя в роли кинолога и провела занятие с собакой. Кроме того, девочке подарили новогодние подарки и набор для дрессировки собак.
https://ria.ru/20240105/trutnev-1919799633.html
https://ria.ru/20240104/elka-1919722418.html
россия
стерлитамак
республика башкортостан
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общество, россия, стерлитамак, республика башкортостан, константин чуйченко, новый год
Общество, Россия, Стерлитамак, Республика Башкортостан, Константин Чуйченко, Новый год
Глава Минюста исполнил мечту девочки из Башкирии

Глава Минюста подарил девочке из Башкирии экскурсию в кинологический центр

© Правительство РоссииМинистр юстиции РФ Константин Чуйченко принимает участие в акции "Елка желаний"
Министр юстиции РФ Константин Чуйченко принимает участие в акции Елка желаний
© Правительство России
Министр юстиции РФ Константин Чуйченко принимает участие в акции "Елка желаний"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Министр юстиции РФ Константин Чуйченко исполнил мечту подростка в рамках акции "Елка желаний" - Ангелине из Башкортостана глава ведомства подарил экскурсию в кинологический центр.
Как рассказали журналистам в ведомстве, в декабре глава минюста принял участие в благотворительной акции "Елка желаний", где снял елочный шар с пожеланием четырнадцатилетней Ангелины из Стерлитамака побывать в роли кинолога.
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"Ангелина вместе с родителями отправилась на экскурсию в специализированный кинологический центр УФСИН России по Республике Башкортостан. Девочке показали павильон для содержания служебных собак, рассказали про питание, уход, распорядок дня питомцев, про курсы и методики дрессировки", - отметили в министерстве.
Там же добавили, что Ангелина также попробовала себя в роли кинолога и провела занятие с собакой. Кроме того, девочке подарили новогодние подарки и набор для дрессировки собак.
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ОбществоРоссияСтерлитамакРеспублика БашкортостанКонстантин ЧуйченкоНовый год
 
 
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