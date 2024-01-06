https://ria.ru/20240106/mechta-1919911696.html
Глава Минюста исполнил мечту девочки из Башкирии
Глава Минюста исполнил мечту девочки из Башкирии - РИА Новости, 06.01.2024
Глава Минюста исполнил мечту девочки из Башкирии
Министр юстиции РФ Константин Чуйченко исполнил мечту подростка в рамках акции "Елка желаний" - Ангелине из Башкортостана глава ведомства подарил экскурсию в... РИА Новости, 06.01.2024
2024-01-06T10:07
2024-01-06T10:07
2024-01-06T10:22
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россия
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республика башкортостан
константин чуйченко
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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Министр юстиции РФ Константин Чуйченко исполнил мечту подростка в рамках акции "Елка желаний" - Ангелине из Башкортостана глава ведомства подарил экскурсию в кинологический центр. Как рассказали журналистам в ведомстве, в декабре глава минюста принял участие в благотворительной акции "Елка желаний", где снял елочный шар с пожеланием четырнадцатилетней Ангелины из Стерлитамака побывать в роли кинолога. "Ангелина вместе с родителями отправилась на экскурсию в специализированный кинологический центр УФСИН России по Республике Башкортостан. Девочке показали павильон для содержания служебных собак, рассказали про питание, уход, распорядок дня питомцев, про курсы и методики дрессировки", - отметили в министерстве. Там же добавили, что Ангелина также попробовала себя в роли кинолога и провела занятие с собакой. Кроме того, девочке подарили новогодние подарки и набор для дрессировки собак.
https://ria.ru/20240105/trutnev-1919799633.html
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РИА Новости
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общество, россия, стерлитамак, республика башкортостан, константин чуйченко, новый год
Общество, Россия, Стерлитамак, Республика Башкортостан, Константин Чуйченко, Новый год
Глава Минюста исполнил мечту девочки из Башкирии
Глава Минюста подарил девочке из Башкирии экскурсию в кинологический центр