https://ria.ru/20240106/mechta-1919911696.html

Глава Минюста исполнил мечту девочки из Башкирии

Глава Минюста исполнил мечту девочки из Башкирии - РИА Новости, 06.01.2024

Глава Минюста исполнил мечту девочки из Башкирии

Министр юстиции РФ Константин Чуйченко исполнил мечту подростка в рамках акции "Елка желаний" - Ангелине из Башкортостана глава ведомства подарил экскурсию в... РИА Новости, 06.01.2024

2024-01-06T10:07

2024-01-06T10:07

2024-01-06T10:22

общество

россия

стерлитамак

республика башкортостан

константин чуйченко

новый год

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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Министр юстиции РФ Константин Чуйченко исполнил мечту подростка в рамках акции "Елка желаний" - Ангелине из Башкортостана глава ведомства подарил экскурсию в кинологический центр. Как рассказали журналистам в ведомстве, в декабре глава минюста принял участие в благотворительной акции "Елка желаний", где снял елочный шар с пожеланием четырнадцатилетней Ангелины из Стерлитамака побывать в роли кинолога. "Ангелина вместе с родителями отправилась на экскурсию в специализированный кинологический центр УФСИН России по Республике Башкортостан. Девочке показали павильон для содержания служебных собак, рассказали про питание, уход, распорядок дня питомцев, про курсы и методики дрессировки", - отметили в министерстве. Там же добавили, что Ангелина также попробовала себя в роли кинолога и провела занятие с собакой. Кроме того, девочке подарили новогодние подарки и набор для дрессировки собак.

https://ria.ru/20240105/trutnev-1919799633.html

https://ria.ru/20240104/elka-1919722418.html

россия

стерлитамак

республика башкортостан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, стерлитамак, республика башкортостан, константин чуйченко, новый год