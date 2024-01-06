https://ria.ru/20240106/manifestatsiya-1919957584.html

В Париже началась манифестация в память об убитых курдских активистках

В Париже началась манифестация в память об убитых курдских активистках - РИА Новости, 06.01.2024

В Париже началась манифестация в память об убитых курдских активистках

Сотни человек в Париже собираются для проведения демонстрации в память об убитых в 2013 курдских активистках с требованием снять гриф секретности по их делу,... РИА Новости, 06.01.2024

2024-01-06T16:41

2024-01-06T16:41

2024-01-06T17:02

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ПАРИЖ, 6 янв — РИА Новости. Сотни человек в Париже собираются для проведения демонстрации в память об убитых в 2013 курдских активистках с требованием снять гриф секретности по их делу, передает агентство Франс Пресс. "Сотни людей собрались в Париже в субботу, 6 января, на марш, чтобы потребовать "снять государственную тайну" в расследовании убийства в 2013 году трех курдских активисток", – пишет СМИ. Среди слоганов манифестантов, собравшихся у Северного вокзала: "Справедливость и правда", "Прошло одиннадцать лет, а справедливости все нет", "Курды были убиты дважды за десять лет". Демонстранты размахивают красными флагами Рабочей партии Курдистана (РПК) и фиолетовыми флажками с изображением погибших. По словам организаторов, в демонстрации должны принять участие более десяти тысяч человек со всей Европы. Активистки Сакине Джансыз, Фидан Доган и Лейла Сойлемез скончались от пулевых ранений в ночь на 10 января 2013 года в штаб-квартире сообщества курдов в центре Парижа. Расследование все еще пытается установить возможных сообщников предполагаемого стрелка, уроженца Турции, который был заключен в тюрьму в ожидании судебного разбирательства, однако в 2016 году умер незадолго до начала процесса. Французское следствие указывало на причастность Национальной разведывательной организации Турции (MIT), не называя зачинщиков. MIT причастность отрицает. Кроме того, 23 декабря 2022 французский пенсионер Уильям Мале открыл огонь на улице недалеко от курдского культурного центра в Десятом округе Парижа, убив троих курдов и ранив еще четверых человек. Позже он объяснил свои действия расизмом и патологической ненавистью к иностранцам. Стрелявший был переведен в психиатрическое отделение полиции, так как следствие сочло его состояние несовместимым с содержанием под стражей, но затем вновь переведен под стражу для вынесения ему обвинения. Прокуратура Парижа открыла расследование по делу о намеренном убийстве.

https://ria.ru/20231203/aktsiya-1913496243.html

https://ria.ru/20240101/gaza-1919327480.html

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в мире, париж, европа, турция