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Британские ВМС сообщили о приближении лодок к торговому судну близ Йемена

Британские ВМС сообщили о приближении лодок к торговому судну близ Йемена - РИА Новости, 06.01.2024

Британские ВМС сообщили о приближении лодок к торговому судну близ Йемена

Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при ВМС страны сообщило, что получило сведения о приближении шести лодок к торговому судну в водах к РИА Новости, 06.01.2024

2024-01-06T18:03

2024-01-06T18:03

2024-01-06T18:07

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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при ВМС страны сообщило, что получило сведения о приближении шести лодок к торговому судну в водах к юго-востоку от йеменского порта Мокка. "Управление получило сообщение о приближении шести лодок к торговому судну в пределах одной морской мили, примерно в 50 морских милях к юго-востоку от Мокки, Йемен. Оружие замечено не было, коалиционные силы оказывают помощь", — говорится в заявлении ведомства.Отмечается, что власти проводят расследование. Судам рекомендуется следовать транзитом с осторожностью и сообщать о любой подозрительной деятельности. Ранее движение "Ансар Алла", которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, предупреждало о намерении атаковать корабли, имеющие отношение к Израилю или направляющиеся в его порты, и призвало другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. США объявили, что в ответ на участившиеся атаки хуситов вместе с десятью другими странами начнут операцию по защите судоходства в Красном море. В ответ на это в "Ансар Алла" предупредили, что оставляют за собой право атаковать корабли стран-участниц совместной с США коалиции.

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в мире, красное море, ансар алла, сша, йемен, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году