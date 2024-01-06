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ЦАХАЛ заявил о завершении ликвидации инфраструктуры ХАМАС на севере Газы - РИА Новости, 06.01.2024
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23:18 06.01.2024 (обновлено: 23:52 06.01.2024)
https://ria.ru/20240106/likvidatsiya-1919993329.html
ЦАХАЛ заявил о завершении ликвидации инфраструктуры ХАМАС на севере Газы
ЦАХАЛ заявил о завершении ликвидации инфраструктуры ХАМАС на севере Газы - РИА Новости, 06.01.2024
ЦАХАЛ заявил о завершении ликвидации инфраструктуры ХАМАС на севере Газы
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) завершила ликвидацию инфраструктуры движения ХАМАС на севере сектора Газа и сейчас сосредоточена на борьбе с радикалами в... РИА Новости, 06.01.2024
2024-01-06T23:18
2024-01-06T23:52
в мире
израиль
восточный иерусалим
оон
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ТЕЛЬ-АВИВ, 6 янв — РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) завершила ликвидацию инфраструктуры движения ХАМАС на севере сектора Газа и сейчас сосредоточена на борьбе с радикалами в центральной и южной частях анклава, заявил в субботу пресс-секретарь ЦАХАЛ бригадный генерал Даниэль Хагари.&quot;Мы завершили демонтаж структур ХАМАС на севере сектора Газа и продолжим углублять достижения и укреплять барьер и оборону на границе. Сейчас мы сосредоточены на ликвидации ХАМАС в центре и на юге сектора Газа&quot;, — сообщил Хагари на брифинге.Он добавил, что полная ликвидация ХАМАС займет продолжительное время, поэтому "боевые действия будут продолжаться в течение 2024 года". По словам представителя армии, на севере анклава по-прежнему могут оставаться террористы, которые действуют без командиров. По этой причине из данных районов все еще возможны ракетные обстрелы территории Израиля. Хагари отметил, что центр сектора Газа плотно насыщен бойцами ХАМАС, а под Хан-Юнисом на юге анклава находится подземный город из разветвляющихся туннелей. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более пяти тысяч. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и стали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. По данным Минздрава палестинского анклава, число погибших в Газе с 7 октября превысило 22 тысячи, более 57 тысяч получили ранения. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но появилось только израильское.
https://ria.ru/20240106/gaza-1919962529.html
https://ria.ru/20231124/izrail-1911540672.html
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в мире, израиль, восточный иерусалим, оон, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Восточный Иерусалим, ООН, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
ЦАХАЛ заявил о завершении ликвидации инфраструктуры ХАМАС на севере Газы

ЦАХАЛ заявил о завершении ликвидации инфраструктуры ХАМАС на севере сектора Газа

© AP Photo / Leo CorreaПоследствия разрушений в секторе Газа
Последствия разрушений в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 06.01.2024
© AP Photo / Leo Correa
Последствия разрушений в секторе Газа
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ТЕЛЬ-АВИВ, 6 янв — РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) завершила ликвидацию инфраструктуры движения ХАМАС на севере сектора Газа и сейчас сосредоточена на борьбе с радикалами в центральной и южной частях анклава, заявил в субботу пресс-секретарь ЦАХАЛ бригадный генерал Даниэль Хагари.
«

"Мы завершили демонтаж структур ХАМАС на севере сектора Газа и продолжим углублять достижения и укреплять барьер и оборону на границе. Сейчас мы сосредоточены на ликвидации ХАМАС в центре и на юге сектора Газа", — сообщил Хагари на брифинге.

Он добавил, что полная ликвидация ХАМАС займет продолжительное время, поэтому "боевые действия будут продолжаться в течение 2024 года".
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По словам представителя армии, на севере анклава по-прежнему могут оставаться террористы, которые действуют без командиров. По этой причине из данных районов все еще возможны ракетные обстрелы территории Израиля.
Хагари отметил, что центр сектора Газа плотно насыщен бойцами ХАМАС, а под Хан-Юнисом на юге анклава находится подземный город из разветвляющихся туннелей.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более пяти тысяч.
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и стали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.
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По данным Минздрава палестинского анклава, число погибших в Газе с 7 октября превысило 22 тысячи, более 57 тысяч получили ранения.
ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но появилось только израильское.
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