https://ria.ru/20240106/kursy-1919903344.html
В Белгороде возобновят курсы по доврачебной помощи
В Белгороде возобновят курсы по доврачебной помощи - РИА Новости, 06.01.2024
В Белгороде возобновят курсы по доврачебной помощи
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил в Telegram-канале, что в Белгороде по просьбам жителей возобновляются курсы по оказанию срочной... РИА Новости, 06.01.2024
2024-01-06T09:01
2024-01-06T09:01
2024-01-06T09:01
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БЕЛГОРОД, 6 янв - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил в Telegram-канале, что в Белгороде по просьбам жителей возобновляются курсы по оказанию срочной доврачебной помощи. "Увидел несколько обращений с просьбой возобновить курсы по оказанию срочной доврачебной помощи. Вчера первые такие курсы на базе Центра молодёжных инициатив в Белгороде мы провели. Напомню, что уже почти два года на базе центра медицины катастроф проводим обучение тех, кто желает. Но понимаем, что сейчас ситуация достаточно напряжённая. Поэтому с сегодняшнего дня Центр молодёжных инициатив (ЦМИ), культурный центр "Октябрь" в парке Ленина и поликлиника №6 - те места, где будут организованы для всех желающих курсы экстренной доврачебной помощи", - написал Гладков. По информации губернатора, бесплатные занятия в субботу с 12 часов пройдут в 6 поликлинике, ЦМИ и кинотеатре "Октябрь", а с 9 января будет проводиться углубленный курс в центре "Воин". Министр здравоохранения области Андрей Иконников в своих соцсетях уточнил, что курсы будут проводить сотрудники скорой медицинской помощи Белгородской области. "На занятиях рассмотрим способы перемещения пострадавшего, временной остановки кровотечения при помощи подручных средств, основные виды повязок, устойчивое боковое положение. Надеюсь, что эти знания вам никогда не пригодятся, но этими навыками обладать необходимо", - подчеркнул министр. Днем 30 декабря губернатор региона сообщил, что украинские военные обстреляли центр Белгорода. По последним официальным данным, в результате удара ВСУ погибли 25 человек, среди которых пять детей, 109 мирных жителей пострадали.
https://ria.ru/20240105/opasnost-1919874364.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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белгород, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, общество
Белгород, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Общество
В Белгороде возобновят курсы по доврачебной помощи
В Белгороде по просьбам жителей возобновят курсы по срочной доврачебной помощи
БЕЛГОРОД, 6 янв - РИА Новости.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил в Telegram-канале
, что в Белгороде по просьбам жителей возобновляются курсы по оказанию срочной доврачебной помощи.
"Увидел несколько обращений с просьбой возобновить курсы по оказанию срочной доврачебной помощи. Вчера первые такие курсы на базе Центра молодёжных инициатив в Белгороде мы провели. Напомню, что уже почти два года на базе центра медицины катастроф проводим обучение тех, кто желает. Но понимаем, что сейчас ситуация достаточно напряжённая. Поэтому с сегодняшнего дня Центр молодёжных инициатив (ЦМИ), культурный центр "Октябрь" в парке Ленина и поликлиника №6 - те места, где будут организованы для всех желающих курсы экстренной доврачебной помощи", - написал Гладков.
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По информации губернатора, бесплатные занятия в субботу с 12 часов пройдут в 6 поликлинике, ЦМИ и кинотеатре "Октябрь", а с 9 января будет проводиться углубленный курс в центре "Воин".
Министр здравоохранения области Андрей Иконников в своих соцсетях уточнил, что курсы будут проводить сотрудники скорой медицинской помощи Белгородской области.
"На занятиях рассмотрим способы перемещения пострадавшего, временной остановки кровотечения при помощи подручных средств, основные виды повязок, устойчивое боковое положение. Надеюсь, что эти знания вам никогда не пригодятся, но этими навыками обладать необходимо", - подчеркнул министр.
Днем 30 декабря губернатор региона сообщил, что украинские военные обстреляли центр Белгорода. По последним официальным данным, в результате удара ВСУ
погибли 25 человек, среди которых пять детей, 109 мирных жителей пострадали.
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