Рейтинг@Mail.ru
В Белгороде возобновят курсы по доврачебной помощи - РИА Новости, 06.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:01 06.01.2024
https://ria.ru/20240106/kursy-1919903344.html
В Белгороде возобновят курсы по доврачебной помощи
В Белгороде возобновят курсы по доврачебной помощи - РИА Новости, 06.01.2024
В Белгороде возобновят курсы по доврачебной помощи
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил в Telegram-канале, что в Белгороде по просьбам жителей возобновляются курсы по оказанию срочной... РИА Новости, 06.01.2024
2024-01-06T09:01
2024-01-06T09:01
белгород
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/18/1911595669_0:188:2975:1861_1920x0_80_0_0_ff747f1a9e8f462f29135c00aea2bd88.jpg
БЕЛГОРОД, 6 янв - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил в Telegram-канале, что в Белгороде по просьбам жителей возобновляются курсы по оказанию срочной доврачебной помощи. "Увидел несколько обращений с просьбой возобновить курсы по оказанию срочной доврачебной помощи. Вчера первые такие курсы на базе Центра молодёжных инициатив в Белгороде мы провели. Напомню, что уже почти два года на базе центра медицины катастроф проводим обучение тех, кто желает. Но понимаем, что сейчас ситуация достаточно напряжённая. Поэтому с сегодняшнего дня Центр молодёжных инициатив (ЦМИ), культурный центр "Октябрь" в парке Ленина и поликлиника №6 - те места, где будут организованы для всех желающих курсы экстренной доврачебной помощи", - написал Гладков. По информации губернатора, бесплатные занятия в субботу с 12 часов пройдут в 6 поликлинике, ЦМИ и кинотеатре "Октябрь", а с 9 января будет проводиться углубленный курс в центре "Воин". Министр здравоохранения области Андрей Иконников в своих соцсетях уточнил, что курсы будут проводить сотрудники скорой медицинской помощи Белгородской области. "На занятиях рассмотрим способы перемещения пострадавшего, временной остановки кровотечения при помощи подручных средств, основные виды повязок, устойчивое боковое положение. Надеюсь, что эти знания вам никогда не пригодятся, но этими навыками обладать необходимо", - подчеркнул министр. Днем 30 декабря губернатор региона сообщил, что украинские военные обстреляли центр Белгорода. По последним официальным данным, в результате удара ВСУ погибли 25 человек, среди которых пять детей, 109 мирных жителей пострадали.
https://ria.ru/20240105/opasnost-1919874364.html
https://ria.ru/20240105/oon-1919758112.html
белгород
белгородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/18/1911595669_122:0:2853:2048_1920x0_80_0_0_7b33310075ba99d80ecd9c00e4aba0e5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белгород, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, общество
Белгород, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Общество
В Белгороде возобновят курсы по доврачебной помощи

В Белгороде по просьбам жителей возобновят курсы по срочной доврачебной помощи

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСотрудники спасательной службы проходят занятия по первой помощи
Сотрудники спасательной службы проходят занятия по первой помощи - РИА Новости, 1920, 06.01.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Сотрудники спасательной службы проходят занятия по первой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 6 янв - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил в Telegram-канале, что в Белгороде по просьбам жителей возобновляются курсы по оказанию срочной доврачебной помощи.
"Увидел несколько обращений с просьбой возобновить курсы по оказанию срочной доврачебной помощи. Вчера первые такие курсы на базе Центра молодёжных инициатив в Белгороде мы провели. Напомню, что уже почти два года на базе центра медицины катастроф проводим обучение тех, кто желает. Но понимаем, что сейчас ситуация достаточно напряжённая. Поэтому с сегодняшнего дня Центр молодёжных инициатив (ЦМИ), культурный центр "Октябрь" в парке Ленина и поликлиника №6 - те места, где будут организованы для всех желающих курсы экстренной доврачебной помощи", - написал Гладков.
Последствия обстрела центра Белгорода Вооруженными силами Украины - РИА Новости, 1920, 05.01.2024
Мэрия Белгорода сообщила об угрозе ракетной опасности
Вчера, 22:04
По информации губернатора, бесплатные занятия в субботу с 12 часов пройдут в 6 поликлинике, ЦМИ и кинотеатре "Октябрь", а с 9 января будет проводиться углубленный курс в центре "Воин".
Министр здравоохранения области Андрей Иконников в своих соцсетях уточнил, что курсы будут проводить сотрудники скорой медицинской помощи Белгородской области.
"На занятиях рассмотрим способы перемещения пострадавшего, временной остановки кровотечения при помощи подручных средств, основные виды повязок, устойчивое боковое положение. Надеюсь, что эти знания вам никогда не пригодятся, но этими навыками обладать необходимо", - подчеркнул министр.
Днем 30 декабря губернатор региона сообщил, что украинские военные обстреляли центр Белгорода. По последним официальным данным, в результате удара ВСУ погибли 25 человек, среди которых пять детей, 109 мирных жителей пострадали.
Последствия обстрела центра Белгорода ВСУ - РИА Новости, 1920, 05.01.2024
В ООН ответили на критику России из-за реакции на удары по Белгороду
Вчера, 01:24
 
БелгородБелгородская областьВячеслав ГладковВооруженные силы УкраиныОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала