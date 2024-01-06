https://ria.ru/20240106/krymskiy_most-1919886213.html

Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено

Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено - РИА Новости, 06.01.2024

Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено

Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено, он оставался закрытым около часа, сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на... РИА Новости, 06.01.2024

2024-01-06T01:20

2024-01-06T01:20

2024-01-06T01:21

крымский мост

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МОСКВА, 6 янв – РИА Новости. Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено, он оставался закрытым около часа, сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту.Движение перекрыли в ночь на субботу - в 0.15 мск. Причины не назывались."Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", - говорится в сообщении инфоцентра, опубликованном в 1.16 мск.

https://ria.ru/20231125/posyagatelstva-1911809152.html

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

крымский мост