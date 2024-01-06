https://ria.ru/20240106/krymskiy_most-1919886213.html
Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено
Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено - РИА Новости, 06.01.2024
Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено
Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено, он оставался закрытым около часа, сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на... РИА Новости, 06.01.2024
2024-01-06T01:20
2024-01-06T01:20
2024-01-06T01:21
крымский мост
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МОСКВА, 6 янв – РИА Новости. Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено, он оставался закрытым около часа, сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту.Движение перекрыли в ночь на субботу - в 0.15 мск. Причины не назывались."Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", - говорится в сообщении инфоцентра, опубликованном в 1.16 мск.
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крымский мост
Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено
На Крымском мосту возобновили движение автотранспорта
МОСКВА, 6 янв – РИА Новости. Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено, он оставался закрытым около часа, сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту.
Движение перекрыли в ночь на субботу - в 0.15 мск. Причины не назывались.
В Госдуме предостерегли Киев от посягательств на Крымский мост
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", - говорится в сообщении инфоцентра, опубликованном в 1.16 мск.