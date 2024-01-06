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Власти рассказали о ситуации с котельной в Солнечногорске
Власти рассказали о ситуации с котельной в Солнечногорске - РИА Новости, 06.01.2024
Власти рассказали о ситуации с котельной в Солнечногорске
Параметры подачи тепла и горячей воды на котельной Выстрел в подмосковном Солнечногорске растут, сейчас ведется монтаж нового теплообменника, сообщил глава... РИА Новости, 06.01.2024
2024-01-06T12:52
2024-01-06T12:52
2024-01-06T12:53
солнечногорск
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Параметры подачи тепла и горячей воды на котельной Выстрел в подмосковном Солнечногорске растут, сейчас ведется монтаж нового теплообменника, сообщил глава городского округа Константин Михальков. "Текущая ситуация на котельной Выстрел. Параметры и по теплу, и по горячей воде растут. Новый теплообменник специалисты ЦЖКУ монтируют", - отметил Михальков в ВКонтакте.По словам главы горокруга, для устранения утечки на сетях у домов 5 и 27 пока остановили подачу горячей воды и отопления, все остальные запитаны. На месте работает аварийная бригада. Планируемый срок завершения и восстановления подачи - 15.00.
https://ria.ru/20240105/teplo-1919866179.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
солнечногорск, московская область (подмосковье), происшествия, жкх
Солнечногорск, Московская область (Подмосковье), Происшествия, ЖКХ
Власти рассказали о ситуации с котельной в Солнечногорске
Параметры подачи тепла на котельной в подмосковном Солнечногорске растут