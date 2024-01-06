https://ria.ru/20240106/kotelnaya-1919929125.html

Власти рассказали о ситуации с котельной в Солнечногорске

Власти рассказали о ситуации с котельной в Солнечногорске - РИА Новости, 06.01.2024

Власти рассказали о ситуации с котельной в Солнечногорске

Параметры подачи тепла и горячей воды на котельной Выстрел в подмосковном Солнечногорске растут, сейчас ведется монтаж нового теплообменника, сообщил глава... РИА Новости, 06.01.2024

2024-01-06T12:52

2024-01-06T12:52

2024-01-06T12:53

солнечногорск

московская область (подмосковье)

происшествия

жкх

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/06/1919928565_0:0:1275:717_1920x0_80_0_0_444cc30430eff87ff974c417f6521aa3.jpg

МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Параметры подачи тепла и горячей воды на котельной Выстрел в подмосковном Солнечногорске растут, сейчас ведется монтаж нового теплообменника, сообщил глава городского округа Константин Михальков. "Текущая ситуация на котельной Выстрел. Параметры и по теплу, и по горячей воде растут. Новый теплообменник специалисты ЦЖКУ монтируют", - отметил Михальков в ВКонтакте.По словам главы горокруга, для устранения утечки на сетях у домов 5 и 27 пока остановили подачу горячей воды и отопления, все остальные запитаны. На месте работает аварийная бригада. Планируемый срок завершения и восстановления подачи - 15.00.

https://ria.ru/20240105/teplo-1919866179.html

солнечногорск

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

солнечногорск, московская область (подмосковье), происшествия, жкх