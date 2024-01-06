https://ria.ru/20240106/kommercheskie_obekty-1919037164.html

Ефимов: город за год сдал в аренду 13 участков земли под объекты коммерции

Ефимов: город за год сдал в аренду 13 участков земли под объекты коммерции - РИА Новости, 06.01.2024

Ефимов: город за год сдал в аренду 13 участков земли под объекты коммерции

Свыше 5 га земли под объекты коммерческой недвижимости арендовали у Москвы инвесторы по итогам торгов в прошлом году, заявил вице-мэр Москвы по вопросам... РИА Новости, 06.01.2024

2024-01-06T13:07

2024-01-06T13:07

2024-01-06T13:08

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

коммерческая недвижимость

аренда

инвесторы

торги

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МОСКВА, 6 янв – РИА Новости. Свыше 5 га земли под объекты коммерческой недвижимости арендовали у Москвы инвесторы по итогам торгов в прошлом году, заявил вице-мэр Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."Город регулярно выставляет на торги по аренде землю для строительства коммерческих объектов. На этих участках возводят магазины, транспортные предприятия, жилье, спортивные, многофункциональные центры и другие объекты, способствующие развитию столичной инфраструктуры и созданию рабочих мест", – сказал вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.Он добавил, что в прошлом году после аукционов инвесторами были арендованы тринадцать земельных участков, их общая площадь составила 5,45 га. Там возведут свыше 82 тыс. кв. м недвижимости.Отмечается, что по итогам года самой крупной сделкой стала аренда участка земли (1,7 га) на территории Зеленограда. Там появится комплекс с объектом образования, его общая площадь составит 33 тыс. кв. м. А самый маленький участок (0,03 га) арендовали в столичном районе Соколиная гора. Там планируют возвести торгово-бытовой объект, его площадь превысит 223,3 кв. м.В свою очередь, министр правительства столицы, глава московского департамента городского имущества Максим Гаман заявил, что 5 участков земли площадью 1,45 га за год было арендовано на территории ТиНАО. В Зеленограде арендовали 3 участка площадью 3,02 га. Еще по одному арендовали в ЗАО, СВАО, ЮЗАО, ВАО и САО. Общая площадь этих территорий составила 0,98 га.Желающие получить информацию о выставлении на торги земельных участков могут ознакомиться с ней на Инвестиционном портале столицы.Ранее Ефимов сообщал, что в 2023 году с инвесторами были заключены договоры аренды участков земли, в рамках которых они возведут 12 производственных объектов по масштабным инвестиционным проектам.

https://ria.ru/20231127/nezhilye_obekty-1911738241.html

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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , коммерческая недвижимость, аренда, инвесторы, торги