https://ria.ru/20240106/kommercheskie_obekty-1919037164.html
Ефимов: город за год сдал в аренду 13 участков земли под объекты коммерции
Ефимов: город за год сдал в аренду 13 участков земли под объекты коммерции - РИА Новости, 06.01.2024
Ефимов: город за год сдал в аренду 13 участков земли под объекты коммерции
Свыше 5 га земли под объекты коммерческой недвижимости арендовали у Москвы инвесторы по итогам торгов в прошлом году, заявил вице-мэр Москвы по вопросам... РИА Новости, 06.01.2024
2024-01-06T13:07
2024-01-06T13:07
2024-01-06T13:08
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
коммерческая недвижимость
аренда
инвесторы
торги
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0d/1823601246_0:158:1717:1124_1920x0_80_0_0_ec813a4439f2f649353e35972f889d96.jpg
МОСКВА, 6 янв – РИА Новости. Свыше 5 га земли под объекты коммерческой недвижимости арендовали у Москвы инвесторы по итогам торгов в прошлом году, заявил вице-мэр Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."Город регулярно выставляет на торги по аренде землю для строительства коммерческих объектов. На этих участках возводят магазины, транспортные предприятия, жилье, спортивные, многофункциональные центры и другие объекты, способствующие развитию столичной инфраструктуры и созданию рабочих мест", – сказал вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.Он добавил, что в прошлом году после аукционов инвесторами были арендованы тринадцать земельных участков, их общая площадь составила 5,45 га. Там возведут свыше 82 тыс. кв. м недвижимости.Отмечается, что по итогам года самой крупной сделкой стала аренда участка земли (1,7 га) на территории Зеленограда. Там появится комплекс с объектом образования, его общая площадь составит 33 тыс. кв. м. А самый маленький участок (0,03 га) арендовали в столичном районе Соколиная гора. Там планируют возвести торгово-бытовой объект, его площадь превысит 223,3 кв. м.В свою очередь, министр правительства столицы, глава московского департамента городского имущества Максим Гаман заявил, что 5 участков земли площадью 1,45 га за год было арендовано на территории ТиНАО. В Зеленограде арендовали 3 участка площадью 3,02 га. Еще по одному арендовали в ЗАО, СВАО, ЮЗАО, ВАО и САО. Общая площадь этих территорий составила 0,98 га.Желающие получить информацию о выставлении на торги земельных участков могут ознакомиться с ней на Инвестиционном портале столицы.Ранее Ефимов сообщал, что в 2023 году с инвесторами были заключены договоры аренды участков земли, в рамках которых они возведут 12 производственных объектов по масштабным инвестиционным проектам.
https://ria.ru/20231127/nezhilye_obekty-1911738241.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0d/1823601246_109:0:1608:1124_1920x0_80_0_0_4cf875bdedb33a2e8003ae7bb1346d61.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, владимир ефимов (правительство москвы) , коммерческая недвижимость, аренда, инвесторы, торги
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Коммерческая недвижимость, Аренда, Инвесторы, Торги
МОСКВА, 6 янв – РИА Новости. Свыше 5 га земли под объекты коммерческой недвижимости арендовали у Москвы инвесторы по итогам торгов в прошлом году, заявил вице-мэр Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
"Город регулярно выставляет на торги по аренде землю для строительства коммерческих объектов. На этих участках возводят магазины, транспортные предприятия, жилье, спортивные, многофункциональные центры и другие объекты, способствующие развитию столичной инфраструктуры и созданию рабочих мест", – сказал вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.
Он добавил, что в прошлом году после аукционов инвесторами были арендованы тринадцать земельных участков, их общая площадь составила 5,45 га. Там возведут свыше 82 тыс. кв. м недвижимости.
Ефимов: город реализовал на торгах 260 тысяч "квадратов" нежилых объектов
Отмечается, что по итогам года самой крупной сделкой стала аренда участка земли (1,7 га) на территории Зеленограда
. Там появится комплекс с объектом образования, его общая площадь составит 33 тыс. кв. м. А самый маленький участок (0,03 га) арендовали в столичном районе Соколиная гора. Там планируют возвести торгово-бытовой объект, его площадь превысит 223,3 кв. м.
В свою очередь, министр правительства столицы, глава московского департамента городского имущества Максим Гаман
заявил, что 5 участков земли площадью 1,45 га за год было арендовано на территории ТиНАО
. В Зеленограде арендовали 3 участка площадью 3,02 га. Еще по одному арендовали в ЗАО, СВАО, ЮЗАО, ВАО и САО. Общая площадь этих территорий составила 0,98 га.
Желающие получить информацию о выставлении на торги земельных участков могут ознакомиться с ней на Инвестиционном портале столицы.
Ранее Ефимов сообщал, что в 2023 году с инвесторами были заключены договоры аренды участков земли, в рамках которых они возведут 12 производственных объектов по масштабным инвестиционным проектам.