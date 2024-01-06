https://ria.ru/20240106/kndr-1919907590.html

В правительстве КНДР напомнили об истории отношений с Японией

В правительстве КНДР напомнили об истории отношений с Японией - РИА Новости, 06.01.2024

В правительстве КНДР напомнили об истории отношений с Японией

Лидеры Северной Кореи не передавали в последние годы соболезнований Японии в связи с землетрясениями, сообщил генеральный секретарь японского правительства... РИА Новости, 06.01.2024

2024-01-06T09:38

2024-01-06T09:38

2024-01-06T09:38

в мире

япония

исикава

есимаса хаяси

фумио кисида

ким чен ын

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ТОКИО, 6 янв – РИА Новости. Лидеры Северной Кореи не передавали в последние годы соболезнований Японии в связи с землетрясениями, сообщил генеральный секретарь японского правительства Ёсимаса Хаяси на фоне телеграммы Ким Чен Ына главе кабмина Японии Фумио Кисиде. "Если говорить о примерах из прошлого, то в 1995 году председатель административного совета Северной Кореи Кан Сон Сан выразил соболезнования премьер-министру (Томиити) Мураяме в связи с Великим землетрясением региона Хансин-Авадзи. Нам не известны примеры, чтобы в последние годы, включая Великое землетрясение Восточной Японии в 2011 году, от лидеров Северной Кореи в адрес премьер-министров нашей страны в связи с землетрясениями поступали послания с соболезнованиями", - сказал Хаяси. Ранее сообщалось, что лидер КНДР Ким Чен Ын в пятницу направил премьер-министру Японии Фумио Кисиде телеграмму с соболезнованиями в связи с землетрясением, которое произошло 1 января в японской префектуре Исикава. Он выразил "искреннее сочувствие и соболезнования" Кисиде и в его лице семьям погибших и пострадавшим, а также пожелал жителям пострадавшего района Японии "немедленной" ликвидации последствий землетрясения и восстановления "стабильной жизни". На пресс-конференции Хаяси от имени правительства Японии выразил благодарность лидеру Северной Кореи за слова соболезнования. В первый день 2024 года в районе полуострова Ното префектуры Исикава на западном побережье Японии произошла серия крупных землетрясений, самое сильное из которых было магнитудой 7,6. Из-за землетрясений была объявлена угроза цунами на всем западном побережье страны с севера до юга, а затем впервые с 2011 года угроза большого цунами в районе префектуры Исикава. В ряде мест на побережье высота цунами составила 4,2 метра. По последним данным, в результате землетрясения в Японии погибли 110 человек, 516 получили ранения. В отношении 211 человек местным властям не удается подтвердить их безопасность. Более 365 домов частично или полностью разрушены. Без воды остаются 66 тысяч домохозяйств в префектуре Исикава, без света - более 23,9 тысячи домохозяйств, число эвакуированных превышает 31,4 тысяч человек.

https://ria.ru/20231122/koreya-1910944354.html

https://ria.ru/20231217/vizit-1916346878.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, япония, исикава, есимаса хаяси, фумио кисида, ким чен ын