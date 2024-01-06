https://ria.ru/20240106/kndr-1919898365.html

Ким Чен Ын с дочерью посетили завод по производству установок для ракет

Ким Чен Ын с дочерью посетили завод по производству установок для ракет - РИА Новости, 06.01.2024

Ким Чен Ын с дочерью посетили завод по производству установок для ракет

Ким Чен Ын с дочерью посетили завод по производству мобильных пусковых установок для ракет и принял меры для увеличения мощности завода ради дальнейшей... РИА Новости, 06.01.2024

2024-01-06T07:09

2024-01-06T07:09

2024-01-06T07:11

южная корея

в мире

север

юг

ким чен ын

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СЕУЛ, 6 янв – РИА Новости. Ким Чен Ын с дочерью посетили завод по производству мобильных пусковых установок для ракет и принял меры для увеличения мощности завода ради дальнейшей модернизации северокорейской армии, сообщило Центральное телеграфное агентство (ЦТАК). Ким Чен Ына в визите на завод сопровождала его "уважаемая" дочь, а также кадры ЦК партии и руководящие работники Главного управления ракетостроения. "Уважаемый товарищ Ким Чен Ын детально ознакомился с ходом производства, осматривая крупные пусковые машины и разнообразные пусковые машины, произведенные на заводе", - сообщил ЦТАК. Северокорейский лидер ознакомился с ситуацией по теме выполнения заводом производственного плана в 2023 году и "высоко" оценил то, что план был перевыполнен, а работники завода "стремительно развернули борьбу за достижение новой цели по производству" в этом году, продвигают технический прогресс, проводят соцсоревнования между цехами и в целом поддерживают "высокую культурную среду" в процессе производства. Ким Чен Ын принял важные меры по увеличению мощности завода и поставил ряд задач перед его работниками по составлению перспективного плана производства. Он отметил, что завод "занимает очень важную позицию и играет ответственную роль" в выполнении задачи по укреплению государственной обороноспособности, которую КНДР "непрерывно продвигает" в текущей "серьезной ситуации", когда требуется более активная подготовка к "военной конфронтации с врагами". "Товарищ Ким Чен Ын отметил важность производства пусковых машин для различных тактико-стратегических вооружений в непрерывном укреплении сил сдерживания ядерной войны страны и оперативную потребность нашей армии", - пишет ЦТАК. По словам лидера КНДР, завод должен постоянно "скачками" достигать успехов в производстве для дальнейшей "радикальной" модернизации северокорейской армии. Агентство ЦТАК в своем сообщении подчеркивает, что Ким Чен Ын "всегда ставил этот завод на первое место" и "дорожит" им. Ранее на пленарном заседании Центрального комитета Трудовой партии КНДР, которое прошло с 26 по 30 декабря, Ким Чен Ын заявил, что отношения с Южной Кореей "полностью" перешли к стадии отношений между враждующими странами и Север и Юг фактически находятся "в состоянии войны". Лидер КНДР добавил, что страна должна продолжать развивать обороноспособность и далее приумножить уже достигнутые успехи в этой области. В том числе продолжать увеличивать производство ядерного оружия и ракет, укрепить военный потенциал подводных и надводных сил ВМФ, разработать и произвести различные виды беспилотных вооружений и средств радиоэлектронной борьбы. Ким Чен Ын также приказал армии быть готовой в случае ядерной кризисной ситуации применить все силы, включая ядерные, для "покорения всей территории Южной Кореи".

https://ria.ru/20240104/rakety-1919749073.html

https://ria.ru/20231231/kndr-1919259504.html

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юг

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южная корея, в мире, север, юг, ким чен ын