Патриарх Кирилл призвал прославить Бога в Рождество заботой о нуждающихся
Патриарх Кирилл призвал в Рождество славить Бога заботой о нуждающихся
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Архивное фото
МОСКВА, 6 янв – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал в Рождество прославить Господа добрыми делами и делиться заботой с нуждающимися.
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"По предназначению Создателя весь смысл человеческой жизни заключается в том, чтобы и мы любили друг друга (Ин. 14, 34). Но как этого достичь в мире, где столько зла и ненависти? Для этого прежде всего необходимо открыть и отдать своё сердце Богу… Будем же прославлять Воплотившегося Христа не только прекрасными песнопениями и поздравительными сообщениями, но прежде всего - добрыми делами. Поделимся светлой рождественской радостью с нуждающимися, согреем нашей заботой ближних, посетим больных и обремененных скорбями. Утешим и поддержим унывающих, покроем молитвой всех в смятении и печали сущих", - говорится в послании патриарха архипастырям, пастырям, диаконам, монашествующим и всем верным чадам Русской православной церкви, опубликованном сайтом издательства Московской патриархии.
Шестого января (24 декабря по старому стилю) – день Навечерия Рождества Христова, или Рождественский сочельник, – последний день 40-дневного Рождественского поста в канун праздника Рождества Христова.
Само название "сочельник" происходит, как полагают, от слова "сочиво" (то же, что "коливо" – вареные зерна риса или пшеницы). Вкушать сочиво, или коливо, положено в канун праздника только после литургии (главное богослужение, за которым совершается таинство Причастия), соединяющейся с вечерней (вечернее богослужение). У православных есть традиция не вкушать пищу до первой вечерней звезды - символа вифлеемской звезды на Востоке, возвестившей миру о рождении Иисуса Христа.
К празднованию Рождества Христова в храм Христа Спасителя в Москве была доставлена икона "Троица" Андрея Рублёва.