Рейтинг@Mail.ru
Патриарх Кирилл призвал прославить Бога в Рождество заботой о нуждающихся - РИА Новости, 06.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
06:28 06.01.2024
https://ria.ru/20240106/kirill-1919896500.html
Патриарх Кирилл призвал прославить Бога в Рождество заботой о нуждающихся
Патриарх Кирилл призвал прославить Бога в Рождество заботой о нуждающихся - РИА Новости, 06.01.2024
Патриарх Кирилл призвал прославить Бога в Рождество заботой о нуждающихся
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал в Рождество прославить Господа добрыми делами и делиться заботой с нуждающимися. РИА Новости, 06.01.2024
2024-01-06T06:28
2024-01-06T06:28
религия
патриарх кирилл (владимир гундяев)
русская православная церковь
новый год
московская патриархия
иисус христос
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/07/1766833499_0:0:3074:1729_1920x0_80_0_0_fa54bcf236a638dc21b5b3008b6f4f3c.jpg
МОСКВА, 6 янв – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал в Рождество прославить Господа добрыми делами и делиться заботой с нуждающимися. "По предназначению Создателя весь смысл человеческой жизни заключается в том, чтобы и мы любили друг друга (Ин. 14, 34). Но как этого достичь в мире, где столько зла и ненависти? Для этого прежде всего необходимо открыть и отдать своё сердце Богу… Будем же прославлять Воплотившегося Христа не только прекрасными песнопениями и поздравительными сообщениями, но прежде всего - добрыми делами. Поделимся светлой рождественской радостью с нуждающимися, согреем нашей заботой ближних, посетим больных и обремененных скорбями. Утешим и поддержим унывающих, покроем молитвой всех в смятении и печали сущих", - говорится в послании патриарха архипастырям, пастырям, диаконам, монашествующим и всем верным чадам Русской православной церкви, опубликованном сайтом издательства Московской патриархии. Шестого января (24 декабря по старому стилю) – день Навечерия Рождества Христова, или Рождественский сочельник, – последний день 40-дневного Рождественского поста в канун праздника Рождества Христова. Само название "сочельник" происходит, как полагают, от слова "сочиво" (то же, что "коливо" – вареные зерна риса или пшеницы). Вкушать сочиво, или коливо, положено в канун праздника только после литургии (главное богослужение, за которым совершается таинство Причастия), соединяющейся с вечерней (вечернее богослужение). У православных есть традиция не вкушать пищу до первой вечерней звезды - символа вифлеемской звезды на Востоке, возвестившей миру о рождении Иисуса Христа. К празднованию Рождества Христова в храм Христа Спасителя в Москве была доставлена икона "Троица" Андрея Рублёва.
https://ria.ru/20240102/bezdomnye-1918995050.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/07/1766833499_343:0:3074:2048_1920x0_80_0_0_65b8d1a92aafd59159e7d6e7cf1c077b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
патриарх кирилл (владимир гундяев), русская православная церковь, новый год, московская патриархия, иисус христос, москва
Религия, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Русская православная церковь, Новый год, Московская Патриархия, Иисус Христос, Москва
Патриарх Кирилл призвал прославить Бога в Рождество заботой о нуждающихся

Патриарх Кирилл призвал в Рождество славить Бога заботой о нуждающихся

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 06.01.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 янв – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал в Рождество прославить Господа добрыми делами и делиться заботой с нуждающимися.
«
"По предназначению Создателя весь смысл человеческой жизни заключается в том, чтобы и мы любили друг друга (Ин. 14, 34). Но как этого достичь в мире, где столько зла и ненависти? Для этого прежде всего необходимо открыть и отдать своё сердце Богу… Будем же прославлять Воплотившегося Христа не только прекрасными песнопениями и поздравительными сообщениями, но прежде всего - добрыми делами. Поделимся светлой рождественской радостью с нуждающимися, согреем нашей заботой ближних, посетим больных и обремененных скорбями. Утешим и поддержим унывающих, покроем молитвой всех в смятении и печали сущих", - говорится в послании патриарха архипастырям, пастырям, диаконам, монашествующим и всем верным чадам Русской православной церкви, опубликованном сайтом издательства Московской патриархии.
Шестого января (24 декабря по старому стилю) – день Навечерия Рождества Христова, или Рождественский сочельник, – последний день 40-дневного Рождественского поста в канун праздника Рождества Христова.
Само название "сочельник" происходит, как полагают, от слова "сочиво" (то же, что "коливо" – вареные зерна риса или пшеницы). Вкушать сочиво, или коливо, положено в канун праздника только после литургии (главное богослужение, за которым совершается таинство Причастия), соединяющейся с вечерней (вечернее богослужение). У православных есть традиция не вкушать пищу до первой вечерней звезды - символа вифлеемской звезды на Востоке, возвестившей миру о рождении Иисуса Христа.
К празднованию Рождества Христова в храм Христа Спасителя в Москве была доставлена икона "Троица" Андрея Рублёва.
Бездомный на одной из улиц Москвы - РИА Новости, 1920, 02.01.2024
В "Доме друзей" рассказали, какие подарки просят бездомные на Рождество
2 января, 13:00
 
РелигияПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Русская православная церковьНовый годМосковская ПатриархияИисус ХристосМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала