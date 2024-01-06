https://ria.ru/20240106/khuliganstvo-1919943933.html
Задержанный за хулиганство житель Кирова избил полицейского
Задержанный за хулиганство житель Кирова избил полицейского - РИА Новости, 06.01.2024
Задержанный за хулиганство житель Кирова избил полицейского
Задержанный за мелкое хулиганство житель Кирова избил сотрудника полиции и попытался убежать, но был задержан патрульными, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 06.01.2024
2024-01-06T14:47
2024-01-06T14:47
2024-01-06T14:50
происшествия
киров
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 дек - РИА Новости. Задержанный за мелкое хулиганство житель Кирова избил сотрудника полиции и попытался убежать, но был задержан патрульными, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД региона. Двадцать седьмого декабря в управление МВД России по городу Кирову был доставлен 39-летний мужчина за совершение административного правонарушения – "мелкое хулиганство". "Во время нахождения в одном из помещений УМВД он нанес несколько ударов по лицу сотрудника полиции и попытался скрыться. Нарядом патрульно-постовой службы полиции нарушитель задержан. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 318 УК РФ (Применение насилия в отношении представителя власти)", - сообщили в пресс-службе ведомства. По факту происшествия в УМВД проводится служебная проверка.
https://ria.ru/20231113/delo-1909237381.html
https://ria.ru/20231103/prigovor-1907231472.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, киров, россия
Происшествия, Киров, Россия
Задержанный за хулиганство житель Кирова избил полицейского
Задержанный за хулиганство житель Кирова избил полицейского и пытался сбежать
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 дек - РИА Новости. Задержанный за мелкое хулиганство житель Кирова избил сотрудника полиции и попытался убежать, но был задержан патрульными, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД региона.
Двадцать седьмого декабря в управление МВД России
по городу Кирову был доставлен 39-летний мужчина за совершение административного правонарушения – "мелкое хулиганство".
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"Во время нахождения в одном из помещений УМВД он нанес несколько ударов по лицу сотрудника полиции и попытался скрыться. Нарядом патрульно-постовой службы полиции нарушитель задержан. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 318 УК РФ (Применение насилия в отношении представителя власти)", - сообщили в пресс-службе ведомства.
По факту происшествия в УМВД проводится служебная проверка.
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