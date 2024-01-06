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В Херсоне прогремели новые взрывы, сообщили СМИ
В Херсоне прогремели новые взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 06.01.2024
В Херсоне прогремели новые взрывы, сообщили СМИ
Взрывы слышны в подконтрольном ВСУ городе Херсон второй раз за день, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 06.01.2024
2024-01-06T00:15
2024-01-06T00:15
2024-01-06T00:15
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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Взрывы слышны в подконтрольном ВСУ городе Херсон второй раз за день, сообщает украинский телеканал "Общественное". Телеканал уже ранее сообщал о взрывах в городе. "В Херсоне слышны взрывы", - говорится в сообщении в Telegram-канале телеканала. Ранее в пятницу украинские власти сообщали о повреждении взрывами одного из аграрных предприятий в Днепровском районе Херсона. Херсонская область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. С ноября 2022 года административным центром области временно стал город Геническ. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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Специальная военная операция на Украине, Херсон, Херсонская область , Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, В мире
В Херсоне прогремели новые взрывы, сообщили СМИ
"Общественное": в Херсоне второй раз за день прогремели взрывы