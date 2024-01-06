https://ria.ru/20240106/kherson-1919881943.html

В Херсоне прогремели новые взрывы, сообщили СМИ

В Херсоне прогремели новые взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 06.01.2024

В Херсоне прогремели новые взрывы, сообщили СМИ

Взрывы слышны в подконтрольном ВСУ городе Херсон второй раз за день, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 06.01.2024

2024-01-06T00:15

2024-01-06T00:15

2024-01-06T00:15

специальная военная операция на украине

херсон

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дмитрий песков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Взрывы слышны в подконтрольном ВСУ городе Херсон второй раз за день, сообщает украинский телеканал "Общественное". Телеканал уже ранее сообщал о взрывах в городе. "В Херсоне слышны взрывы", - говорится в сообщении в Telegram-канале телеканала. Ранее в пятницу украинские власти сообщали о повреждении взрывами одного из аграрных предприятий в Днепровском районе Херсона. Херсонская область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. С ноября 2022 года административным центром области временно стал город Геническ. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240105/vzryv-1919852892.html

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херсонская область

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херсон, херсонская область , россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины, в мире