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В Херсоне прогремели новые взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 06.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
00:15 06.01.2024
https://ria.ru/20240106/kherson-1919881943.html
В Херсоне прогремели новые взрывы, сообщили СМИ
В Херсоне прогремели новые взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 06.01.2024
В Херсоне прогремели новые взрывы, сообщили СМИ
Взрывы слышны в подконтрольном ВСУ городе Херсон второй раз за день, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 06.01.2024
2024-01-06T00:15
2024-01-06T00:15
специальная военная операция на украине
херсон
херсонская область
россия
дмитрий песков
вооруженные силы украины
в мире
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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Взрывы слышны в подконтрольном ВСУ городе Херсон второй раз за день, сообщает украинский телеканал "Общественное". Телеканал уже ранее сообщал о взрывах в городе. "В Херсоне слышны взрывы", - говорится в сообщении в Telegram-канале телеканала. Ранее в пятницу украинские власти сообщали о повреждении взрывами одного из аграрных предприятий в Днепровском районе Херсона. Херсонская область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. С ноября 2022 года административным центром области временно стал город Геническ. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240105/vzryv-1919852892.html
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херсон
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херсон, херсонская область , россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Херсон, Херсонская область , Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, В мире
В Херсоне прогремели новые взрывы, сообщили СМИ

"Общественное": в Херсоне второй раз за день прогремели взрывы

© ДСНС КиївщиниСотрудник пожарной службы Украины
Сотрудник пожарной службы Украины
© ДСНС Київщини
Сотрудник пожарной службы Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Взрывы слышны в подконтрольном ВСУ городе Херсон второй раз за день, сообщает украинский телеканал "Общественное".
Телеканал уже ранее сообщал о взрывах в городе.
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"В Херсоне слышны взрывы", - говорится в сообщении в Telegram-канале телеканала.
Ранее в пятницу украинские власти сообщали о повреждении взрывами одного из аграрных предприятий в Днепровском районе Херсона.
Херсонская область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. С ноября 2022 года административным центром области временно стал город Геническ.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонХерсонская областьРоссияДмитрий ПесковВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
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