https://ria.ru/20240106/kanikuly-1919975524.html

В Пензенской области школьные каникулы продлили до 14 января

В Пензенской области школьные каникулы продлили до 14 января - РИА Новости, 06.01.2024

В Пензенской области школьные каникулы продлили до 14 января

Зимние каникулы во всех школах Пензенской области продлены на неделю до 14 января из-за неблагополучной ситуации с заболеваемостью ОРВИ и гриппом, сообщило... РИА Новости, 06.01.2024

2024-01-06T19:10

2024-01-06T19:10

2024-01-06T19:10

здоровье - общество

пензенская область

пенза

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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САРАТОВ, 6 янв - РИА Новости. Зимние каникулы во всех школах Пензенской области продлены на неделю до 14 января из-за неблагополучной ситуации с заболеваемостью ОРВИ и гриппом, сообщило министерство образования региона. "В Пензенской области принято решение о продлении зимних каникул в общеобразовательных организациях региона до 14 января 2024 года включительно... Причина продления каникул - сложившаяся эпидемиологическая ситуация. По информации управления Роспотребнадзора по Пензенской области, в регионе в течение первой недели 2024 года сохраняется неблагополучная эпидемиологическая ситуация по гриппу и ОРВИ. Заболеваемость населения данными инфекциями продолжает оставаться на высоком уровне", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что за неделю в Пензенской области зарегистрировано свыше 4,3 тысячи заболевших, а контрольный уровень эпидемического порога заболеваемости в Пензе превышен в 2 раза. "По оперативным данным министерства здравоохранения Пензенской области, в поликлиническую сеть в течение последних трех дней за медицинской помощью ежедневно обращается от 7,1 до 7,9 тысячи человек, количество вызовов врачей на дом возросло до 2,1-2,4 тысячи ежесуточно, в том числе в городе Пензе число обращений ежедневно составляет по взрослым до 1036 случаев, по детям - до 839 обращений", - отмечается в сообщении. Уточняется, что детские сады работают в штатном режиме.

https://ria.ru/20231226/gripp-1918179052.html

https://ria.ru/20231228/gripp_a-1918677944.html

пензенская область

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здоровье - общество, пензенская область, пенза, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)