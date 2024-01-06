https://ria.ru/20240106/kanikuly-1919975524.html
В Пензенской области школьные каникулы продлили до 14 января
В Пензенской области школьные каникулы продлили до 14 января - РИА Новости, 06.01.2024
В Пензенской области школьные каникулы продлили до 14 января
Зимние каникулы во всех школах Пензенской области продлены на неделю до 14 января из-за неблагополучной ситуации с заболеваемостью ОРВИ и гриппом, сообщило... РИА Новости, 06.01.2024
2024-01-06T19:10
2024-01-06T19:10
2024-01-06T19:10
здоровье - общество
пензенская область
пенза
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150973/03/1509730335_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_6edb8b8dd1d9e836df540e83f7d7201f.jpg
САРАТОВ, 6 янв - РИА Новости. Зимние каникулы во всех школах Пензенской области продлены на неделю до 14 января из-за неблагополучной ситуации с заболеваемостью ОРВИ и гриппом, сообщило министерство образования региона. "В Пензенской области принято решение о продлении зимних каникул в общеобразовательных организациях региона до 14 января 2024 года включительно... Причина продления каникул - сложившаяся эпидемиологическая ситуация. По информации управления Роспотребнадзора по Пензенской области, в регионе в течение первой недели 2024 года сохраняется неблагополучная эпидемиологическая ситуация по гриппу и ОРВИ. Заболеваемость населения данными инфекциями продолжает оставаться на высоком уровне", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что за неделю в Пензенской области зарегистрировано свыше 4,3 тысячи заболевших, а контрольный уровень эпидемического порога заболеваемости в Пензе превышен в 2 раза. "По оперативным данным министерства здравоохранения Пензенской области, в поликлиническую сеть в течение последних трех дней за медицинской помощью ежедневно обращается от 7,1 до 7,9 тысячи человек, количество вызовов врачей на дом возросло до 2,1-2,4 тысячи ежесуточно, в том числе в городе Пензе число обращений ежедневно составляет по взрослым до 1036 случаев, по детям - до 839 обращений", - отмечается в сообщении. Уточняется, что детские сады работают в штатном режиме.
https://ria.ru/20231226/gripp-1918179052.html
https://ria.ru/20231228/gripp_a-1918677944.html
пензенская область
пенза
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150973/03/1509730335_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_add8ec8ccb3b06cedea3772f28a5c0a3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, пензенская область, пенза, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Здоровье - Общество, Пензенская область, Пенза, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
В Пензенской области школьные каникулы продлили до 14 января
В Пензенской области школьные каникулы продлили до 14 января из-за ОРВИ и гриппа