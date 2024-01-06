https://ria.ru/20240106/kadyrov-1919884734.html

Кадыров объяснил предложение отменить санкции в обмен на украинских пленных

Кадыров объяснил предложение отменить санкции в обмен на украинских пленных - РИА Новости, 06.01.2024

Кадыров объяснил предложение отменить санкции в обмен на украинских пленных

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал "толстым троллингом" свое предложение отменить санкции против семьи в обмен на пленных ВСУ. РИА Новости, 06.01.2024

2024-01-06T00:49

2024-01-06T00:49

2024-01-06T01:41

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рамзан кадыров

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скотт риттер

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ГРОЗНЫЙ, 6 янв – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал "толстым троллингом" свое предложение отменить санкции против семьи в обмен на пленных ВСУ.Ранее Кадыров предложил США снять санкции со своих родственников в обмен на украинских пленных, список которых он передал бывшему американскому разведчику Скотту Риттеру, прибывшему в Грозный накануне. Свое предложение Кадыров озвучил в ходе построения силовых подразделений республики в Грозном, в котором по информации властей республике приняло участие более 25 тысяч бойцов."Скотт Риттер, в отличие от некоторых, правильно воспринял этот толстый троллинг. А что до санкций, так они нам никак не мешают жить", - написал Кадыров в Telegram-канале.Он объяснил, что заведомо знал, что для руководства США жизнь простых украинцев ничего не значит, своим заявлением хотел "показать истинное лицо американских политиков"."Очевидно, что Штаты это не сделают. Но интересно выслушать их оправдания, если они вообще будут", - добавил он.

https://ria.ru/20231213/svo-1915646109.html

https://ria.ru/20240101/sanktsii-1919362606.html

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сша, грозный, рамзан кадыров, вооруженные силы украины, скотт риттер, в мире