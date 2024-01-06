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"Росатом" выполнил план по грузоперевозкам на СМП, заявил Лихачев - РИА Новости, 06.01.2024
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22:29 06.01.2024 (обновлено: 22:30 06.01.2024)
https://ria.ru/20240106/gruzoperevozki-1919990519.html
"Росатом" выполнил план по грузоперевозкам на СМП, заявил Лихачев
"Росатом" выполнил план по грузоперевозкам на СМП, заявил Лихачев - РИА Новости, 06.01.2024
"Росатом" выполнил план по грузоперевозкам на СМП, заявил Лихачев
"Росатом" в 2023 году выполнил план по грузоперевозкам на Северном морском пути в объеме 36 миллионов тонн, заявил генеральный директор госкорпорации Алексей... РИА Новости, 06.01.2024
2024-01-06T22:29
2024-01-06T22:30
экономика
алексей лихачев
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. "Росатом" в 2023 году выполнил план по грузоперевозкам на Северном морском пути в объеме 36 миллионов тонн, заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев в интервью телеканалу "Россия 24"."Я очень благодарен нашим партнерам — "Газпромнефти", "Лукойлу", "Норникелю", которые нашли возможность уйти с западного направления. Это позволило нам, во-первых, еще до Нового года достичь плановой цифры в 36 миллионов тонн и, во-вторых, увеличить международный транзит до рекордного объема заметно более 2 миллионов тонн", — сказал Лихачев.
https://ria.ru/20231222/rosatom-1916747129.html
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экономика, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Экономика, Алексей Лихачев, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
"Росатом" выполнил план по грузоперевозкам на СМП, заявил Лихачев

Лихачев: "Росатом" выполнил план по грузоперевозкам на СМП в 36 миллионов тонн

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЛоготип корпорации по атомной энергии "Росатом"
Логотип корпорации по атомной энергии Росатом - РИА Новости, 1920, 06.01.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Логотип корпорации по атомной энергии "Росатом". Архивное фото
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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. "Росатом" в 2023 году выполнил план по грузоперевозкам на Северном морском пути в объеме 36 миллионов тонн, заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев в интервью телеканалу "Россия 24".
"Я очень благодарен нашим партнерам — "Газпромнефти", "Лукойлу", "Норникелю", которые нашли возможность уйти с западного направления. Это позволило нам, во-первых, еще до Нового года достичь плановой цифры в 36 миллионов тонн и, во-вторых, увеличить международный транзит до рекордного объема заметно более 2 миллионов тонн", — сказал Лихачев.
Стенд корпорации Росатом - РИА Новости, 1920, 22.12.2023
Росатом: искусственный интеллект - путь к эффективной промышленности
22 декабря 2023, 18:23
 
ЭкономикаАлексей ЛихачевГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
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