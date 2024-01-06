https://ria.ru/20240106/gospitalizatsiya-1919975018.html

В Башкирии выяснят законность госпитализации инвалида-сироты в психбольницу

В Башкирии выяснят законность госпитализации инвалида-сироты в психбольницу - РИА Новости, 06.01.2024

В Башкирии выяснят законность госпитализации инвалида-сироты в психбольницу

Следственные органы Башкирии выясняют законность госпитализации инвалида-сироты в психиатрическую больницу в Стерлитамаке, сообщил СК РФ. РИА Новости, 06.01.2024

2024-01-06T19:05

2024-01-06T19:05

2024-01-06T19:05

происшествия

стерлитамак

россия

октябрьский

следственный комитет россии (ск рф)

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УФА, 6 янв - РИА Новости. Следственные органы Башкирии выясняют законность госпитализации инвалида-сироты в психиатрическую больницу в Стерлитамаке, сообщил СК РФ. Отмечается, что следственными органами Башкирии организована доследственная проверка в связи с информацией о принудительном лечении сироты в психоневрологическом диспансере. Председатель СК России поручил доложить о ходе проверки. "По сообщению представителей волонтерской организации, девушка с инвалидностью из дома-интерната в городе Октябрьском в отсутствие показаний насильно была направлена в медицинское учреждение в городе Стерлитамаке. Высказывается предположение о возможном корыстном мотиве принудительной госпитализации, так как на счету девушки накопилась значительная сумма денежных средств, перечисленных государством", - сообщает СК. К проверке подключилась и региональная прокуратура.

https://ria.ru/20231225/sud-1917978541.html

стерлитамак

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происшествия, стерлитамак, россия, октябрьский, следственный комитет россии (ск рф)