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В Башкирии выяснят законность госпитализации инвалида-сироты в психбольницу
В Башкирии выяснят законность госпитализации инвалида-сироты в психбольницу - РИА Новости, 06.01.2024
В Башкирии выяснят законность госпитализации инвалида-сироты в психбольницу
Следственные органы Башкирии выясняют законность госпитализации инвалида-сироты в психиатрическую больницу в Стерлитамаке, сообщил СК РФ. РИА Новости, 06.01.2024
2024-01-06T19:05
2024-01-06T19:05
2024-01-06T19:05
происшествия
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октябрьский
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УФА, 6 янв - РИА Новости. Следственные органы Башкирии выясняют законность госпитализации инвалида-сироты в психиатрическую больницу в Стерлитамаке, сообщил СК РФ. Отмечается, что следственными органами Башкирии организована доследственная проверка в связи с информацией о принудительном лечении сироты в психоневрологическом диспансере. Председатель СК России поручил доложить о ходе проверки. "По сообщению представителей волонтерской организации, девушка с инвалидностью из дома-интерната в городе Октябрьском в отсутствие показаний насильно была направлена в медицинское учреждение в городе Стерлитамаке. Высказывается предположение о возможном корыстном мотиве принудительной госпитализации, так как на счету девушки накопилась значительная сумма денежных средств, перечисленных государством", - сообщает СК. К проверке подключилась и региональная прокуратура.
https://ria.ru/20231225/sud-1917978541.html
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происшествия, стерлитамак, россия, октябрьский, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Стерлитамак, Россия, Октябрьский, Следственный комитет России (СК РФ)
В Башкирии выяснят законность госпитализации инвалида-сироты в психбольницу
СК Башкирии выясняет законность госпитализации инвалида-сироты в психбольницу