Рейтинг@Mail.ru
В Башкирии выяснят законность госпитализации инвалида-сироты в психбольницу - РИА Новости, 06.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:05 06.01.2024
https://ria.ru/20240106/gospitalizatsiya-1919975018.html
В Башкирии выяснят законность госпитализации инвалида-сироты в психбольницу
В Башкирии выяснят законность госпитализации инвалида-сироты в психбольницу - РИА Новости, 06.01.2024
В Башкирии выяснят законность госпитализации инвалида-сироты в психбольницу
Следственные органы Башкирии выясняют законность госпитализации инвалида-сироты в психиатрическую больницу в Стерлитамаке, сообщил СК РФ. РИА Новости, 06.01.2024
2024-01-06T19:05
2024-01-06T19:05
происшествия
стерлитамак
россия
октябрьский
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/12/1746227007_0:314:3072:2042_1920x0_80_0_0_ebe9243ee994f046959eec372c78f426.jpg
УФА, 6 янв - РИА Новости. Следственные органы Башкирии выясняют законность госпитализации инвалида-сироты в психиатрическую больницу в Стерлитамаке, сообщил СК РФ. Отмечается, что следственными органами Башкирии организована доследственная проверка в связи с информацией о принудительном лечении сироты в психоневрологическом диспансере. Председатель СК России поручил доложить о ходе проверки. "По сообщению представителей волонтерской организации, девушка с инвалидностью из дома-интерната в городе Октябрьском в отсутствие показаний насильно была направлена в медицинское учреждение в городе Стерлитамаке. Высказывается предположение о возможном корыстном мотиве принудительной госпитализации, так как на счету девушки накопилась значительная сумма денежных средств, перечисленных государством", - сообщает СК. К проверке подключилась и региональная прокуратура.
https://ria.ru/20231225/sud-1917978541.html
стерлитамак
россия
октябрьский
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/12/1746227007_245:0:2976:2048_1920x0_80_0_0_2e50b50bcc72ef5b847b6cb0e87a46b9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, стерлитамак, россия, октябрьский, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Стерлитамак, Россия, Октябрьский, Следственный комитет России (СК РФ)
В Башкирии выяснят законность госпитализации инвалида-сироты в психбольницу

СК Башкирии выясняет законность госпитализации инвалида-сироты в психбольницу

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 06.01.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
УФА, 6 янв - РИА Новости. Следственные органы Башкирии выясняют законность госпитализации инвалида-сироты в психиатрическую больницу в Стерлитамаке, сообщил СК РФ.
Отмечается, что следственными органами Башкирии организована доследственная проверка в связи с информацией о принудительном лечении сироты в психоневрологическом диспансере. Председатель СК России поручил доложить о ходе проверки.
«
"По сообщению представителей волонтерской организации, девушка с инвалидностью из дома-интерната в городе Октябрьском в отсутствие показаний насильно была направлена в медицинское учреждение в городе Стерлитамаке. Высказывается предположение о возможном корыстном мотиве принудительной госпитализации, так как на счету девушки накопилась значительная сумма денежных средств, перечисленных государством", - сообщает СК.
К проверке подключилась и региональная прокуратура.
Судья держит в руках документы - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
В Петербурге суд отправил женщину в психбольницу по делу о фейках об армии
25 декабря 2023, 16:21
 
ПроисшествияСтерлитамакРоссияОктябрьскийСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала