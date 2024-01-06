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В США забили тревогу из-за "секретной" госпитализации главы Пентагона
В США забили тревогу из-за "секретной" госпитализации главы Пентагона - РИА Новости, 06.01.2024
В США забили тревогу из-за "секретной" госпитализации главы Пентагона
Журналист из США, телеведущий канала Newsmax Тодд Старнс прокомментировал сообщение Пентагона о госпитализации его главы Ллойда Остина, задавшись вопросом,... РИА Новости, 06.01.2024
2024-01-06T05:21
2024-01-06T05:21
2024-01-06T07:07
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МОСКВА, 6 янв – РИА Новости. Журналист из США, телеведущий канала Newsmax Тодд Старнс прокомментировал сообщение Пентагона о госпитализации его главы Ллойда Остина, задавшись вопросом, почему данную информацию раскрыли спустя пять дней.Как ранее сообщил пресс-секретарь министерства обороны Патрик Райдер, Остина госпитализировали в понедельник из-за осложнений после плановой медицинской процедуры, он идет на поправку и ждет, что сможет вернуться к работе в субботу.Как заметил Старнс в соцсети X, Остин попал в больницу еще в первый день нового года. "Пентагон хранил эту информацию в секрете до позднего вечера пятницы. К чему такая секретность?" – задался вопросом журналист.В конце октября прошлого года сообщалось о госпитализации командующего Корпусом морской пехоты (КМП) США генерала Эрика Смита. Точную причину госпитализации тогда не раскрыли.
https://ria.ru/20231225/aktsiya-1918031977.html
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в мире, сша, ллойд остин, патрик райдер, министерство обороны сша
В мире, США, Ллойд Остин, Патрик Райдер, Министерство обороны США
В США забили тревогу из-за "секретной" госпитализации главы Пентагона
Журналист Старнс заявил о секретности госпитализации главы Пентагона Остина