https://ria.ru/20240106/gospitalizatsiya-1919894514.html

В США забили тревогу из-за "секретной" госпитализации главы Пентагона

В США забили тревогу из-за "секретной" госпитализации главы Пентагона - РИА Новости, 06.01.2024

В США забили тревогу из-за "секретной" госпитализации главы Пентагона

Журналист из США, телеведущий канала Newsmax Тодд Старнс прокомментировал сообщение Пентагона о госпитализации его главы Ллойда Остина, задавшись вопросом,... РИА Новости, 06.01.2024

2024-01-06T05:21

2024-01-06T05:21

2024-01-06T07:07

в мире

сша

ллойд остин

патрик райдер

министерство обороны сша

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МОСКВА, 6 янв – РИА Новости. Журналист из США, телеведущий канала Newsmax Тодд Старнс прокомментировал сообщение Пентагона о госпитализации его главы Ллойда Остина, задавшись вопросом, почему данную информацию раскрыли спустя пять дней.Как ранее сообщил пресс-секретарь министерства обороны Патрик Райдер, Остина госпитализировали в понедельник из-за осложнений после плановой медицинской процедуры, он идет на поправку и ждет, что сможет вернуться к работе в субботу.Как заметил Старнс в соцсети X, Остин попал в больницу еще в первый день нового года. "Пентагон хранил эту информацию в секрете до позднего вечера пятницы. К чему такая секретность?" – задался вопросом журналист.В конце октября прошлого года сообщалось о госпитализации командующего Корпусом морской пехоты (КМП) США генерала Эрика Смита. Точную причину госпитализации тогда не раскрыли.

https://ria.ru/20231225/aktsiya-1918031977.html

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в мире, сша, ллойд остин, патрик райдер, министерство обороны сша