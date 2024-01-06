Глава МИД Турции обсудил с Блинкеном урегулирование ситуации в Газе
Глава МИД Турции на переговорах с Блинкеном призвал к прекращению огня в Газе
© AP Photo / Tsafrir AbayovСолдаты израильской армии около границы с сектором Газа на юге Израиля
© AP Photo / Tsafrir Abayov
Солдаты израильской армии около границы с сектором Газа на юге Израиля. Архивное фото
СТАМБУЛ, 6 янв – РИА Новости. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан призвал к прекращению огня в секторе Газа в ходе переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном, сообщил РИА Новости дипломатический источник.
Ближневосточное турне Блинкена началось в пятницу с Турции, после переговоров с Фиданом госсекретарь был принят президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.
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"Министры оценили продолжающуюся в секторе Газа гуманитарную трагедию. Фидан обратил внимание на угрозу для всего региона, которую представляют усиливающиеся атаки Израиля, и призвал к немедленному объявлению прекращения огня для обеспечения бесперебойных поставок гуманитарной помощи. Также он призвал к скорейшему началу переговоров для урегулирования по принципу "двух государств", - сообщил источник.
Также министры обсудили переговоры между Азербайджаном и Арменией, обстановку в Сирии и Ираке и другие региональные проблемы.
Эрдоган заявил в декабре, что в разговоре со своим американским коллегой Джо Байденом призвал Вашингтон вмешаться в ситуацию в секторе Газа.
США в декабре в Совбезе ООН наложили вето на проект резолюции ОАЭ, требующей немедленного прекращения огня в секторе Газа, а также освобождения всех заложников без предварительных условий. Позднее Генассамблея ООН приняла схожую резолюцию, США голосовали против. В отличие от резолюции СБ ООН, резолюции Генассамблеи не обладают юридически обязывающей силой.