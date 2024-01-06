https://ria.ru/20240106/gaza-1919962529.html

Глава МИД Турции обсудил с Блинкеном урегулирование ситуации в Газе

Глава МИД Турции обсудил с Блинкеном урегулирование ситуации в Газе - РИА Новости, 06.01.2024

Глава МИД Турции обсудил с Блинкеном урегулирование ситуации в Газе

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан призвал к прекращению огня в секторе Газа в ходе переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном, сообщил РИА... РИА Новости, 06.01.2024

2024-01-06T17:27

2024-01-06T17:27

2024-01-06T17:36

в мире

турция

израиль

сша

энтони блинкен

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

генеральная ассамблея оон

хакан фидан

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СТАМБУЛ, 6 янв – РИА Новости. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан призвал к прекращению огня в секторе Газа в ходе переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном, сообщил РИА Новости дипломатический источник.Ближневосточное турне Блинкена началось в пятницу с Турции, после переговоров с Фиданом госсекретарь был принят президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом."Министры оценили продолжающуюся в секторе Газа гуманитарную трагедию. Фидан обратил внимание на угрозу для всего региона, которую представляют усиливающиеся атаки Израиля, и призвал к немедленному объявлению прекращения огня для обеспечения бесперебойных поставок гуманитарной помощи. Также он призвал к скорейшему началу переговоров для урегулирования по принципу "двух государств", - сообщил источник.Также министры обсудили переговоры между Азербайджаном и Арменией, обстановку в Сирии и Ираке и другие региональные проблемы.Эрдоган заявил в декабре, что в разговоре со своим американским коллегой Джо Байденом призвал Вашингтон вмешаться в ситуацию в секторе Газа.США в декабре в Совбезе ООН наложили вето на проект резолюции ОАЭ, требующей немедленного прекращения огня в секторе Газа, а также освобождения всех заложников без предварительных условий. Позднее Генассамблея ООН приняла схожую резолюцию, США голосовали против. В отличие от резолюции СБ ООН, резолюции Генассамблеи не обладают юридически обязывающей силой.

https://ria.ru/20240106/uchitel-1919884329.html

турция

израиль

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, турция, израиль, сша, энтони блинкен, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, генеральная ассамблея оон, хакан фидан, реджеп тайип эрдоган, оон