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Глава МИД Турции обсудил с Блинкеном урегулирование ситуации в Газе - РИА Новости, 06.01.2024
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17:27 06.01.2024 (обновлено: 17:36 06.01.2024)
https://ria.ru/20240106/gaza-1919962529.html
Глава МИД Турции обсудил с Блинкеном урегулирование ситуации в Газе
Глава МИД Турции обсудил с Блинкеном урегулирование ситуации в Газе - РИА Новости, 06.01.2024
Глава МИД Турции обсудил с Блинкеном урегулирование ситуации в Газе
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан призвал к прекращению огня в секторе Газа в ходе переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном, сообщил РИА... РИА Новости, 06.01.2024
2024-01-06T17:27
2024-01-06T17:36
в мире
турция
израиль
сша
энтони блинкен
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
генеральная ассамблея оон
хакан фидан
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СТАМБУЛ, 6 янв – РИА Новости. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан призвал к прекращению огня в секторе Газа в ходе переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном, сообщил РИА Новости дипломатический источник.Ближневосточное турне Блинкена началось в пятницу с Турции, после переговоров с Фиданом госсекретарь был принят президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом."Министры оценили продолжающуюся в секторе Газа гуманитарную трагедию. Фидан обратил внимание на угрозу для всего региона, которую представляют усиливающиеся атаки Израиля, и призвал к немедленному объявлению прекращения огня для обеспечения бесперебойных поставок гуманитарной помощи. Также он призвал к скорейшему началу переговоров для урегулирования по принципу "двух государств", - сообщил источник.Также министры обсудили переговоры между Азербайджаном и Арменией, обстановку в Сирии и Ираке и другие региональные проблемы.Эрдоган заявил в декабре, что в разговоре со своим американским коллегой Джо Байденом призвал Вашингтон вмешаться в ситуацию в секторе Газа.США в декабре в Совбезе ООН наложили вето на проект резолюции ОАЭ, требующей немедленного прекращения огня в секторе Газа, а также освобождения всех заложников без предварительных условий. Позднее Генассамблея ООН приняла схожую резолюцию, США голосовали против. В отличие от резолюции СБ ООН, резолюции Генассамблеи не обладают юридически обязывающей силой.
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в мире, турция, израиль, сша, энтони блинкен, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, генеральная ассамблея оон, хакан фидан, реджеп тайип эрдоган, оон
В мире, Турция, Израиль, США, Энтони Блинкен, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Генеральная Ассамблея ООН, Хакан Фидан, Реджеп Тайип Эрдоган, ООН
Глава МИД Турции обсудил с Блинкеном урегулирование ситуации в Газе

Глава МИД Турции на переговорах с Блинкеном призвал к прекращению огня в Газе

© AP Photo / Tsafrir AbayovСолдаты израильской армии около границы с сектором Газа на юге Израиля
Солдаты израильской армии около границы с сектором Газа на юге Израиля - РИА Новости, 1920, 06.01.2024
© AP Photo / Tsafrir Abayov
Солдаты израильской армии около границы с сектором Газа на юге Израиля. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 6 янв – РИА Новости. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан призвал к прекращению огня в секторе Газа в ходе переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном, сообщил РИА Новости дипломатический источник.
Ближневосточное турне Блинкена началось в пятницу с Турции, после переговоров с Фиданом госсекретарь был принят президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.
«
"Министры оценили продолжающуюся в секторе Газа гуманитарную трагедию. Фидан обратил внимание на угрозу для всего региона, которую представляют усиливающиеся атаки Израиля, и призвал к немедленному объявлению прекращения огня для обеспечения бесперебойных поставок гуманитарной помощи. Также он призвал к скорейшему началу переговоров для урегулирования по принципу "двух государств", - сообщил источник.
Также министры обсудили переговоры между Азербайджаном и Арменией, обстановку в Сирии и Ираке и другие региональные проблемы.
Эрдоган заявил в декабре, что в разговоре со своим американским коллегой Джо Байденом призвал Вашингтон вмешаться в ситуацию в секторе Газа.
США в декабре в Совбезе ООН наложили вето на проект резолюции ОАЭ, требующей немедленного прекращения огня в секторе Газа, а также освобождения всех заложников без предварительных условий. Позднее Генассамблея ООН приняла схожую резолюцию, США голосовали против. В отличие от резолюции СБ ООН, резолюции Генассамблеи не обладают юридически обязывающей силой.
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В миреТурцияИзраильСШАЭнтони БлинкенОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуГенеральная Ассамблея ООНХакан ФиданРеджеп Тайип ЭрдоганООН
 
 
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