https://ria.ru/20240106/energoresursy-1919976808.html

Бастрыкин поручил проверить подачу энергоресурсов в Подмосковье

Бастрыкин поручил проверить подачу энергоресурсов в Подмосковье - РИА Новости, 06.01.2024

Бастрыкин поручил проверить подачу энергоресурсов в Подмосковье

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил проверить все случаи перебоев с энергоснабжением в населенных пунктах Подмосковья, сообщили РИА... РИА Новости, 06.01.2024

2024-01-06T19:24

2024-01-06T19:24

2024-01-06T19:49

происшествия

жкх

россия

чехов

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил проверить все случаи перебоев с энергоснабжением в населенных пунктах Подмосковья, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. Там уточнили, что в СМИ и социальных медиа продолжают публиковаться новые факты "нарушения прав потребителей энергоресурсов" в регионе. Отмечается, что ранее Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки из-за ограничения подачи электроэнергии и ненадлежащего теплоснабжения жителей городского округа Чехов. Кроме того, Главное следственное управление СК по Подмосковью изучает аналогичные случаи в Солнечногорске, Балашихе, Лобне, Подольске и Химках. "Вместе с тем в настоящее время чрезвычайная ситуация наблюдается в Люберцах, Раменском и Наро-Фоминском районах. Температура в жилых помещениях не соответствует нормам, отмечаются коммунальные аварии, фиксируются многочисленные перебои с электричеством. Без отопления и горячей воды остались сотни жилых домов, учреждения здравоохранения и образования", — говорится в релизе. Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК по Подмосковью Александру Старикову "незамедлительно проверить все сообщения о нарушениях прав граждан и дать правовую оценку действиям ответственных должных лиц". Ход исполнения этой задачи поставили на контроль в центральном аппарате Следственного комитета.

https://ria.ru/20240106/teplo-1919960961.html

россия

чехов

московская область (подмосковье)

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происшествия, жкх, россия, чехов, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), московская область (подмосковье)