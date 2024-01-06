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Бастрыкин поручил проверить подачу энергоресурсов в Подмосковье - РИА Новости, 06.01.2024
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19:24 06.01.2024 (обновлено: 19:49 06.01.2024)
https://ria.ru/20240106/energoresursy-1919976808.html
Бастрыкин поручил проверить подачу энергоресурсов в Подмосковье
Бастрыкин поручил проверить подачу энергоресурсов в Подмосковье - РИА Новости, 06.01.2024
Бастрыкин поручил проверить подачу энергоресурсов в Подмосковье
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил проверить все случаи перебоев с энергоснабжением в населенных пунктах Подмосковья, сообщили РИА... РИА Новости, 06.01.2024
2024-01-06T19:24
2024-01-06T19:49
происшествия
жкх
россия
чехов
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил проверить все случаи перебоев с энергоснабжением в населенных пунктах Подмосковья, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. Там уточнили, что в СМИ и социальных медиа продолжают публиковаться новые факты "нарушения прав потребителей энергоресурсов" в регионе. Отмечается, что ранее Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки из-за ограничения подачи электроэнергии и ненадлежащего теплоснабжения жителей городского округа Чехов. Кроме того, Главное следственное управление СК по Подмосковью изучает аналогичные случаи в Солнечногорске, Балашихе, Лобне, Подольске и Химках. "Вместе с тем в настоящее время чрезвычайная ситуация наблюдается в Люберцах, Раменском и Наро-Фоминском районах. Температура в жилых помещениях не соответствует нормам, отмечаются коммунальные аварии, фиксируются многочисленные перебои с электричеством. Без отопления и горячей воды остались сотни жилых домов, учреждения здравоохранения и образования", — говорится в релизе. Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК по Подмосковью Александру Старикову "незамедлительно проверить все сообщения о нарушениях прав граждан и дать правовую оценку действиям ответственных должных лиц". Ход исполнения этой задачи поставили на контроль в центральном аппарате Следственного комитета.
https://ria.ru/20240106/teplo-1919960961.html
россия
чехов
московская область (подмосковье)
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происшествия, жкх, россия, чехов, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), московская область (подмосковье)
Происшествия, ЖКХ, Россия, Чехов, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ), Московская область (Подмосковье)
Бастрыкин поручил проверить подачу энергоресурсов в Подмосковье

Бастрыкин поручил проверить ограничения подачи тепла и света в Подмосковье

© iStock.com / Vlad YushinovДевушка регулирует подачу тепла от батареи
Девушка регулирует подачу тепла от батареи - РИА Новости, 1920, 06.01.2024
© iStock.com / Vlad Yushinov
Девушка регулирует подачу тепла от батареи. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил проверить все случаи перебоев с энергоснабжением в населенных пунктах Подмосковья, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Там уточнили, что в СМИ и социальных медиа продолжают публиковаться новые факты "нарушения прав потребителей энергоресурсов" в регионе.
Отмечается, что ранее Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки из-за ограничения подачи электроэнергии и ненадлежащего теплоснабжения жителей городского округа Чехов. Кроме того, Главное следственное управление СК по Подмосковью изучает аналогичные случаи в Солнечногорске, Балашихе, Лобне, Подольске и Химках.
«
"Вместе с тем в настоящее время чрезвычайная ситуация наблюдается в Люберцах, Раменском и Наро-Фоминском районах. Температура в жилых помещениях не соответствует нормам, отмечаются коммунальные аварии, фиксируются многочисленные перебои с электричеством. Без отопления и горячей воды остались сотни жилых домов, учреждения здравоохранения и образования", — говорится в релизе.
Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК по Подмосковью Александру Старикову "незамедлительно проверить все сообщения о нарушениях прав граждан и дать правовую оценку действиям ответственных должных лиц". Ход исполнения этой задачи поставили на контроль в центральном аппарате Следственного комитета.
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ПроисшествияЖКХРоссияЧеховАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)Московская область (Подмосковье)
 
 
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