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Умер российский композитор Виктор Екимовский - РИА Новости, 06.01.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
20:12 06.01.2024 (обновлено: 23:21 06.01.2024)
https://ria.ru/20240106/ekimovskiy-1919981854.html
Умер российский композитор Виктор Екимовский
Умер российский композитор Виктор Екимовский - РИА Новости, 06.01.2024
Умер российский композитор Виктор Екимовский
Российский композитор Виктор Екимовский скончался на 77-м году жизни, сообщается на сайте Союза композиторов России. РИА Новости, 06.01.2024
2024-01-06T20:12
2024-01-06T23:21
культура
россия
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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Российский композитор Виктор Екимовский скончался на 77-м году жизни, сообщается на сайте Союза композиторов России. Екимовский родился в 1947 году в Москве. Он учился в Гнесинском институте на историко-теоретико-композиторском факультете. Несколько лет преподавал в ГИТИСе. Диссертацию на звание кандидата искусствоведения защитил в Ленинградской консерватории. Екимовский создал около ста симфонических и камерно-инструментальных произведений. Самым важным в своей работе он считал принцип неповторяемости, стремился создать свой собственный стиль. Екимовский с 1996 года возглавлял Ассоциацию Современной музыки, также занимал пост секретаря Союза композиторов России.
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Культура, Россия
Умер российский композитор Виктор Екимовский

Российский композитор Виктор Екимовский умер на 77-м году жизни

CC BY 3.0 / Юрий Ханон / Виктор ЕкимовскийКомпозитор Виктор Екимовский
Композитор Виктор Екимовский - РИА Новости, 1920, 06.01.2024
CC BY 3.0 / Юрий Ханон / Виктор Екимовский
Композитор Виктор Екимовский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Российский композитор Виктор Екимовский скончался на 77-м году жизни, сообщается на сайте Союза композиторов России.
Екимовский родился в 1947 году в Москве. Он учился в Гнесинском институте на историко-теоретико-композиторском факультете. Несколько лет преподавал в ГИТИСе. Диссертацию на звание кандидата искусствоведения защитил в Ленинградской консерватории.
Екимовский создал около ста симфонических и камерно-инструментальных произведений. Самым важным в своей работе он считал принцип неповторяемости, стремился создать свой собственный стиль.
Екимовский с 1996 года возглавлял Ассоциацию Современной музыки, также занимал пост секретаря Союза композиторов России.
 
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