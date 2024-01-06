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Умер российский композитор Виктор Екимовский
Умер российский композитор Виктор Екимовский - РИА Новости, 06.01.2024
Умер российский композитор Виктор Екимовский
Российский композитор Виктор Екимовский скончался на 77-м году жизни, сообщается на сайте Союза композиторов России. РИА Новости, 06.01.2024
2024-01-06T20:12
2024-01-06T20:12
2024-01-06T23:21
культура
россия
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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Российский композитор Виктор Екимовский скончался на 77-м году жизни, сообщается на сайте Союза композиторов России. Екимовский родился в 1947 году в Москве. Он учился в Гнесинском институте на историко-теоретико-композиторском факультете. Несколько лет преподавал в ГИТИСе. Диссертацию на звание кандидата искусствоведения защитил в Ленинградской консерватории. Екимовский создал около ста симфонических и камерно-инструментальных произведений. Самым важным в своей работе он считал принцип неповторяемости, стремился создать свой собственный стиль. Екимовский с 1996 года возглавлял Ассоциацию Современной музыки, также занимал пост секретаря Союза композиторов России.
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россия
Умер российский композитор Виктор Екимовский
Российский композитор Виктор Екимовский умер на 77-м году жизни
МОСКВА, 6 янв — РИА Новости.
Российский композитор Виктор Екимовский скончался на 77-м году жизни, сообщается на сайте
Союза композиторов России.
Екимовский родился в 1947 году в Москве. Он учился в Гнесинском институте на историко-теоретико-композиторском факультете. Несколько лет преподавал в ГИТИСе. Диссертацию на звание кандидата искусствоведения защитил в Ленинградской консерватории.
Екимовский создал около ста симфонических и камерно-инструментальных произведений. Самым важным в своей работе он считал принцип неповторяемости, стремился создать свой собственный стиль.
Екимовский с 1996 года возглавлял Ассоциацию Современной музыки, также занимал пост секретаря Союза композиторов России.