https://ria.ru/20240106/draka-1919983146.html
В Самаре задержали участника драки между подростками и мигрантами
В Самаре задержали участника драки между подростками и мигрантами - РИА Новости, 06.01.2024
В Самаре задержали участника драки между подростками и мигрантами
Один из участников драк между подростками и мигрантами, которые произошли с 15 по 17 октября в Самаре, был задержан в самарском аэропорту Курумоч при попытке... РИА Новости, 06.01.2024
2024-01-06T20:26
2024-01-06T20:26
2024-01-06T20:26
россия
самара
происшествия
самарская область
следственный комитет россии (ск рф)
курумоч (аэропорт)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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САМАРА, 6 янв — РИА Новости. Один из участников драк между подростками и мигрантами, которые произошли с 15 по 17 октября в Самаре, был задержан в самарском аэропорту Курумоч при попытке улететь за границу, сообщило следственное управление СК РФ по Самарской области на своей странице во "ВКонтакте". "Один из участников драки в ночь с 5 на 6 января 2024 года попытался вылететь из города Самары за пределы территории Российской Федерации, но благодаря проведенным оперативно-розыскным мероприятиям был задержан сотрудниками ФСБ во взаимодействии с сотрудниками ГУ МВД России по Самарской области в международном аэропорту "Курумоч" при попытке пересечения границы", — говорится в сообщении ведомства. Сейчас СК допросил задержанного, в ближайшее время следствие направит в суд ходатайство об избрании в отношении мужчины меры пресечения в виде заключения под стражу. По версии следствия, с 15 по 17 октября 2023 года в Самаре произошло несколько конфликтов между подростками и мигрантами, среди которых были несовершеннолетние и малолетние подростки. Во время потасовок участникам причинены телесные повреждения. Следователи СК объединили в одно производство несколько уголовных дел по статьям 116 УК РФ (побои), 112 УК РФ (умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести), 213 УК РФ (хулиганство) и 319 УК РФ (оскорбление представителя власти). Последнее уголовное дело заведено после размещения в соцсетях видеороликов с публичными ненормативными комментариями произошедшего, в которых упоминается губернатор. Самарский районный суд Самары заключил под стражу пять человек, среди которых двое несовершеннолетних.
https://ria.ru/20240104/konflikt-1919745536.html
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россия, самара, происшествия, самарская область, следственный комитет россии (ск рф), курумоч (аэропорт), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Россия, Самара, Происшествия, Самарская область, Следственный комитет России (СК РФ), Курумоч (аэропорт), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В Самаре задержали участника драки между подростками и мигрантами
В Самаре участника драки подростков и мигрантов задержали при попытки скрыться
САМАРА, 6 янв — РИА Новости.
Один из участников драк между подростками и мигрантами, которые произошли с 15 по 17 октября в Самаре, был задержан в самарском аэропорту Курумоч при попытке улететь за границу, сообщило следственное управление СК РФ по Самарской области на своей странице
во "ВКонтакте".
"Один из участников драки в ночь с 5 на 6 января 2024 года попытался вылететь из города Самары за пределы территории Российской Федерации, но благодаря проведенным оперативно-розыскным мероприятиям был задержан сотрудниками ФСБ во взаимодействии с сотрудниками ГУ МВД России по Самарской области в международном аэропорту "Курумоч" при попытке пересечения границы", — говорится в сообщении ведомства.
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Сейчас СК допросил задержанного, в ближайшее время следствие направит в суд ходатайство об избрании в отношении мужчины меры пресечения в виде заключения под стражу.
По версии следствия, с 15 по 17 октября 2023 года в Самаре произошло несколько конфликтов между подростками и мигрантами, среди которых были несовершеннолетние и малолетние подростки. Во время потасовок участникам причинены телесные повреждения.
Следователи СК объединили в одно производство несколько уголовных дел по статьям 116 УК РФ (побои), 112 УК РФ (умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести), 213 УК РФ (хулиганство) и 319 УК РФ (оскорбление представителя власти). Последнее уголовное дело заведено после размещения в соцсетях видеороликов с публичными ненормативными комментариями произошедшего, в которых упоминается губернатор. Самарский районный суд Самары заключил под стражу пять человек, среди которых двое несовершеннолетних.
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