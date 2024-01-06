https://ria.ru/20240106/draka-1919983146.html

В Самаре задержали участника драки между подростками и мигрантами

В Самаре задержали участника драки между подростками и мигрантами - РИА Новости, 06.01.2024

В Самаре задержали участника драки между подростками и мигрантами

Один из участников драк между подростками и мигрантами, которые произошли с 15 по 17 октября в Самаре, был задержан в самарском аэропорту Курумоч при попытке... РИА Новости, 06.01.2024

2024-01-06T20:26

2024-01-06T20:26

2024-01-06T20:26

россия

самара

происшествия

самарская область

следственный комитет россии (ск рф)

курумоч (аэропорт)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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САМАРА, 6 янв — РИА Новости. Один из участников драк между подростками и мигрантами, которые произошли с 15 по 17 октября в Самаре, был задержан в самарском аэропорту Курумоч при попытке улететь за границу, сообщило следственное управление СК РФ по Самарской области на своей странице во "ВКонтакте". "Один из участников драки в ночь с 5 на 6 января 2024 года попытался вылететь из города Самары за пределы территории Российской Федерации, но благодаря проведенным оперативно-розыскным мероприятиям был задержан сотрудниками ФСБ во взаимодействии с сотрудниками ГУ МВД России по Самарской области в международном аэропорту "Курумоч" при попытке пересечения границы", — говорится в сообщении ведомства. Сейчас СК допросил задержанного, в ближайшее время следствие направит в суд ходатайство об избрании в отношении мужчины меры пресечения в виде заключения под стражу. По версии следствия, с 15 по 17 октября 2023 года в Самаре произошло несколько конфликтов между подростками и мигрантами, среди которых были несовершеннолетние и малолетние подростки. Во время потасовок участникам причинены телесные повреждения. Следователи СК объединили в одно производство несколько уголовных дел по статьям 116 УК РФ (побои), 112 УК РФ (умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести), 213 УК РФ (хулиганство) и 319 УК РФ (оскорбление представителя власти). Последнее уголовное дело заведено после размещения в соцсетях видеороликов с публичными ненормативными комментариями произошедшего, в которых упоминается губернатор. Самарский районный суд Самары заключил под стражу пять человек, среди которых двое несовершеннолетних.

https://ria.ru/20240104/konflikt-1919745536.html

https://ria.ru/20240106/rassledovanie-1919953485.html

россия

самара

самарская область

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россия, самара, происшествия, самарская область, следственный комитет россии (ск рф), курумоч (аэропорт), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)