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ВСУ обстреляли Куйбышевский и Кировский районы Донецка - РИА Новости, 06.01.2024
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10:53 06.01.2024
https://ria.ru/20240106/donetsk-1919916574.html
ВСУ обстреляли Куйбышевский и Кировский районы Донецка
ВСУ обстреляли Куйбышевский и Кировский районы Донецка - РИА Новости, 06.01.2024
ВСУ обстреляли Куйбышевский и Кировский районы Донецка
Украинские войска обстреляли Куйбышевский и Кировский районы Донецка, выпустив пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров за 10 минут, сообщило... РИА Новости, 06.01.2024
2024-01-06T10:53
2024-01-06T10:53
в мире
донецк
украина
кировский район
нато
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ДОНЕЦК, 6 янв - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Куйбышевский и Кировский районы Донецка, выпустив пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров за 10 минут, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины в Telegram-канале. "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 09.50 - Галицыновка - город Донецк (Куйбышевский и Кировский районы): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров... 10.00 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20240106/ukraina-1919909634.html
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в мире, донецк, украина, кировский район, нато
В мире, Донецк, Украина, Кировский район, НАТО
ВСУ обстреляли Куйбышевский и Кировский районы Донецка

ВСУ обстреляли Куйбышевский и Кировский районы Донецка натовскими снарядами

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкОсколки снаряда
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 06.01.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Осколки снаряда. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 6 янв - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Куйбышевский и Кировский районы Донецка, выпустив пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров за 10 минут, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины в Telegram-канале.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 09.50 - Галицыновка - город Донецк (Куйбышевский и Кировский районы): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров... 10.00 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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