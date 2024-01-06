https://ria.ru/20240106/donetsk-1919916574.html

ВСУ обстреляли Куйбышевский и Кировский районы Донецка

ВСУ обстреляли Куйбышевский и Кировский районы Донецка - РИА Новости, 06.01.2024

ВСУ обстреляли Куйбышевский и Кировский районы Донецка

Украинские войска обстреляли Куйбышевский и Кировский районы Донецка, выпустив пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров за 10 минут, сообщило... РИА Новости, 06.01.2024

2024-01-06T10:53

2024-01-06T10:53

2024-01-06T10:53

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донецк

украина

кировский район

нато

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ДОНЕЦК, 6 янв - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Куйбышевский и Кировский районы Донецка, выпустив пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров за 10 минут, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины в Telegram-канале. "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 09.50 - Галицыновка - город Донецк (Куйбышевский и Кировский районы): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров... 10.00 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20240106/ukraina-1919909634.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, донецк, украина, кировский район, нато