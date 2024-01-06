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Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами - РИА Новости, 06.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
09:56 06.01.2024 (обновлено: 10:03 06.01.2024)
https://ria.ru/20240106/donetsk-1919910504.html
Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами
Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами - РИА Новости, 06.01.2024
Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами
Украинские войска обстреляли Петровский и Киевский районы Донецка, выпустив семь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров за 15 минут, сообщило... РИА Новости, 06.01.2024
2024-01-06T09:56
2024-01-06T10:03
специальная военная операция на украине
донецк
украина
донецкая народная республика
сцкк
нато
происшествия
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ДОНЕЦК, 6 янв - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Петровский и Киевский районы Донецка, выпустив семь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров за 15 минут, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в Telegram-канале. "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 09.00 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров... 09.15 - населенный пункт Карловка - город Донецк (Киевский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20240106/udary-1919908381.html
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донецк, украина, донецкая народная республика, сцкк, нато, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Украина, Донецкая Народная Республика, СЦКК, НАТО, Происшествия
Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами

Украинские войска обстреляли Петровский и Киевский районы Донецка

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 06.01.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки снаряда. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 6 янв - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Петровский и Киевский районы Донецка, выпустив семь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров за 15 минут, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в Telegram-канале.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 09.00 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров... 09.15 - населенный пункт Карловка - город Донецк (Киевский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкУкраинаДонецкая Народная РеспубликаСЦККНАТОПроисшествия
 
 
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