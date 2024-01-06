https://ria.ru/20240106/donetsk-1919910504.html

Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами

Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами - РИА Новости, 06.01.2024

Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами

Украинские войска обстреляли Петровский и Киевский районы Донецка, выпустив семь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров за 15 минут, сообщило... РИА Новости, 06.01.2024

2024-01-06T09:56

2024-01-06T09:56

2024-01-06T10:03

специальная военная операция на украине

донецк

украина

донецкая народная республика

сцкк

нато

происшествия

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ДОНЕЦК, 6 янв - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Петровский и Киевский районы Донецка, выпустив семь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров за 15 минут, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в Telegram-канале. "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 09.00 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров... 09.15 - населенный пункт Карловка - город Донецк (Киевский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20240106/udary-1919908381.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

донецк, украина, донецкая народная республика, сцкк, нато, происшествия