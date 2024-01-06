https://ria.ru/20240106/donetsk-1919904045.html

В Донецке ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с дрона

В Донецке ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с дрона - РИА Новости, 06.01.2024

В Донецке ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с дрона

Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата на Кировский район Донецка, сообщает представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 06.01.2024

2024-01-06T09:04

2024-01-06T09:04

2024-01-06T09:04

донецк

кировский район

донецкая народная республика

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 6 янв - РИА Новости. Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата на Кировский район Донецка, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в Telegram-канале. "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 08.50 (совпадает с мск) - город Донецк (Кировский район): сброшен взрывоопасный предмет с БПЛА", - говорится в сообщении представительства. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка.

https://ria.ru/20240106/oon-1919891348.html

донецк

кировский район

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

донецк, кировский район, донецкая народная республика, сцкк, происшествия