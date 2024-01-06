https://ria.ru/20240106/donetsk-1919904045.html
В Донецке ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с дрона
В Донецке ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с дрона - РИА Новости, 06.01.2024
В Донецке ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с дрона
Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата на Кировский район Донецка, сообщает представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 06.01.2024
2024-01-06T09:04
2024-01-06T09:04
2024-01-06T09:04
донецк
кировский район
донецкая народная республика
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 6 янв - РИА Новости. Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата на Кировский район Донецка, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в Telegram-канале. "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 08.50 (совпадает с мск) - город Донецк (Кировский район): сброшен взрывоопасный предмет с БПЛА", - говорится в сообщении представительства. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка.
https://ria.ru/20240106/oon-1919891348.html
донецк
кировский район
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецк, кировский район, донецкая народная республика, сцкк, происшествия
Донецк, Кировский район, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Происшествия
В Донецке ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с дрона
ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с дрона на Кировский район Донецка