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В Донецке ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с дрона - РИА Новости, 06.01.2024
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09:04 06.01.2024
https://ria.ru/20240106/donetsk-1919904045.html
В Донецке ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с дрона
В Донецке ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с дрона - РИА Новости, 06.01.2024
В Донецке ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с дрона
Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата на Кировский район Донецка, сообщает представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 06.01.2024
2024-01-06T09:04
2024-01-06T09:04
донецк
кировский район
донецкая народная республика
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 6 янв - РИА Новости. Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата на Кировский район Донецка, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в Telegram-канале. "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 08.50 (совпадает с мск) - город Донецк (Кировский район): сброшен взрывоопасный предмет с БПЛА", - говорится в сообщении представительства. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка.
https://ria.ru/20240106/oon-1919891348.html
донецк
кировский район
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донецк, кировский район, донецкая народная республика, сцкк, происшествия
Донецк, Кировский район, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Происшествия
В Донецке ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с дрона

ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с дрона на Кировский район Донецка

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкАвтомобиль Росгвардии
Автомобиль Росгвардии - РИА Новости, 1920, 06.01.2024
© РИА Новости / Илья Наймушин
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ДОНЕЦК, 6 янв - РИА Новости. Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата на Кировский район Донецка, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в Telegram-канале.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 08.50 (совпадает с мск) - город Донецк (Кировский район): сброшен взрывоопасный предмет с БПЛА", - говорится в сообщении представительства.
Кировский район расположен в юго-западной части Донецка.
Флаг ООН на территории Дворца мира в Гааге - РИА Новости, 1920, 06.01.2024
Источник: Россия запросила заседание СБ ООН по поставкам оружия Украине
03:43
 
ДонецкКировский районДонецкая Народная РеспубликаСЦККПроисшествия
 
 
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