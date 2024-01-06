https://ria.ru/20240106/desantniki-1919892562.html
Ивановские десантники заняли "опорник" ВСУ под Артемовском
Ивановские десантники заняли "опорник" ВСУ под Артемовском - РИА Новости, 06.01.2024
Ивановские десантники заняли "опорник" ВСУ под Артемовском
Ивановские десантники заняли опорный пункт ВСУ к северо-западу от Артемовска, тем самым улучшив конфигурацию фронта, сообщили журналистам в Минобороны России. РИА Новости, 06.01.2024
2024-01-06T04:06
2024-01-06T04:06
2024-01-06T10:09
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артемовск
россия
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 6 янв - РИА Новости. Ивановские десантники заняли опорный пункт ВСУ к северо-западу от Артемовска, тем самым улучшив конфигурацию фронта, сообщили журналистам в Минобороны России. "Штурмовые группы ивановских десантников с разных направлений вплотную подобрались к опорному пункту противника и приступили к его штурму. Противник оказал сопротивление, но оно было подавлено благодаря мужеству, отваге и бесстрашию воинов "крылатой пехоты", - сообщили в оборонном ведомстве. Уточняется, что десантники провели отвлекающий маневр, заставив противника переключить свое внимание на одних атаковавших, тогда как другие штурмовавшие забросали блиндаж ручными осколочными гранатами и ликвидировали украинских военнослужащих. В ходе штурма было уничтожено до отделения пехоты противника.
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Ивановские десантники заняли опорный пункт ВСУ к северо-западу от Артемовска
Ивановские десантники заняли опорный пункт ВСУ к северо-западу от Артемовска. Кадры их работы публикует Минобороны.
2024-01-06T04:06
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артемовск, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Артемовск, Россия, Вооруженные силы Украины
Ивановские десантники заняли "опорник" ВСУ под Артемовском
Ивановские десантники заняли опорный пункт ВСУ к северо-западу от Артемовска
ЛУГАНСК, 6 янв - РИА Новости. Ивановские десантники заняли опорный пункт ВСУ к северо-западу от Артемовска, тем самым улучшив конфигурацию фронта, сообщили журналистам в Минобороны России.
"Штурмовые группы ивановских десантников с разных направлений вплотную подобрались к опорному пункту противника и приступили к его штурму. Противник оказал сопротивление, но оно было подавлено благодаря мужеству, отваге и бесстрашию воинов "крылатой пехоты", - сообщили в оборонном ведомстве.
Уточняется, что десантники провели отвлекающий маневр, заставив противника переключить свое внимание на одних атаковавших, тогда как другие штурмовавшие забросали блиндаж ручными осколочными гранатами и ликвидировали украинских военнослужащих. В ходе штурма было уничтожено до отделения пехоты противника.
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