https://ria.ru/20240106/desantniki-1919892562.html

Ивановские десантники заняли "опорник" ВСУ под Артемовском

Ивановские десантники заняли "опорник" ВСУ под Артемовском - РИА Новости, 06.01.2024

Ивановские десантники заняли "опорник" ВСУ под Артемовском

Ивановские десантники заняли опорный пункт ВСУ к северо-западу от Артемовска, тем самым улучшив конфигурацию фронта, сообщили журналистам в Минобороны России. РИА Новости, 06.01.2024

2024-01-06T04:06

2024-01-06T04:06

2024-01-06T10:09

специальная военная операция на украине

артемовск

россия

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 6 янв - РИА Новости. Ивановские десантники заняли опорный пункт ВСУ к северо-западу от Артемовска, тем самым улучшив конфигурацию фронта, сообщили журналистам в Минобороны России. "Штурмовые группы ивановских десантников с разных направлений вплотную подобрались к опорному пункту противника и приступили к его штурму. Противник оказал сопротивление, но оно было подавлено благодаря мужеству, отваге и бесстрашию воинов "крылатой пехоты", - сообщили в оборонном ведомстве. Уточняется, что десантники провели отвлекающий маневр, заставив противника переключить свое внимание на одних атаковавших, тогда как другие штурмовавшие забросали блиндаж ручными осколочными гранатами и ликвидировали украинских военнослужащих. В ходе штурма было уничтожено до отделения пехоты противника.

https://ria.ru/20240106/spetsoperatsiya-1919892365.html

артемовск

россия

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Ивановские десантники заняли опорный пункт ВСУ к северо-западу от Артемовска Ивановские десантники заняли опорный пункт ВСУ к северо-западу от Артемовска. Кадры их работы публикует Минобороны. 2024-01-06T04:06 true PT1M55S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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артемовск, россия, вооруженные силы украины