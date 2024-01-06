Рейтинг@Mail.ru
Ивановские десантники заняли "опорник" ВСУ под Артемовском - РИА Новости, 06.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:06 06.01.2024 (обновлено: 10:09 06.01.2024)
https://ria.ru/20240106/desantniki-1919892562.html
Ивановские десантники заняли "опорник" ВСУ под Артемовском
Ивановские десантники заняли "опорник" ВСУ под Артемовском - РИА Новости, 06.01.2024
Ивановские десантники заняли "опорник" ВСУ под Артемовском
Ивановские десантники заняли опорный пункт ВСУ к северо-западу от Артемовска, тем самым улучшив конфигурацию фронта, сообщили журналистам в Минобороны России. РИА Новости, 06.01.2024
2024-01-06T04:06
2024-01-06T10:09
специальная военная операция на украине
артемовск
россия
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/06/1919911865_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_c8fa70c22b628452ab1aa20d3588d1e5.jpg
ЛУГАНСК, 6 янв - РИА Новости. Ивановские десантники заняли опорный пункт ВСУ к северо-западу от Артемовска, тем самым улучшив конфигурацию фронта, сообщили журналистам в Минобороны России. "Штурмовые группы ивановских десантников с разных направлений вплотную подобрались к опорному пункту противника и приступили к его штурму. Противник оказал сопротивление, но оно было подавлено благодаря мужеству, отваге и бесстрашию воинов "крылатой пехоты", - сообщили в оборонном ведомстве. Уточняется, что десантники провели отвлекающий маневр, заставив противника переключить свое внимание на одних атаковавших, тогда как другие штурмовавшие забросали блиндаж ручными осколочными гранатами и ликвидировали украинских военнослужащих. В ходе штурма было уничтожено до отделения пехоты противника.
https://ria.ru/20240106/spetsoperatsiya-1919892365.html
артемовск
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Ивановские десантники заняли опорный пункт ВСУ к северо-западу от Артемовска
Ивановские десантники заняли опорный пункт ВСУ к северо-западу от Артемовска. Кадры их работы публикует Минобороны.
2024-01-06T04:06
true
PT1M55S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/06/1919911865_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_58c7d8242b47c34d1770404f3397ea15.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
артемовск, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Артемовск, Россия, Вооруженные силы Украины
Ивановские десантники заняли "опорник" ВСУ под Артемовском

Ивановские десантники заняли опорный пункт ВСУ к северо-западу от Артемовска

Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 6 янв - РИА Новости. Ивановские десантники заняли опорный пункт ВСУ к северо-западу от Артемовска, тем самым улучшив конфигурацию фронта, сообщили журналистам в Минобороны России.
"Штурмовые группы ивановских десантников с разных направлений вплотную подобрались к опорному пункту противника и приступили к его штурму. Противник оказал сопротивление, но оно было подавлено благодаря мужеству, отваге и бесстрашию воинов "крылатой пехоты", - сообщили в оборонном ведомстве.
Уточняется, что десантники провели отвлекающий маневр, заставив противника переключить свое внимание на одних атаковавших, тогда как другие штурмовавшие забросали блиндаж ручными осколочными гранатами и ликвидировали украинских военнослужащих. В ходе штурма было уничтожено до отделения пехоты противника.
Российский военнослужащий в ходе проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 06.01.2024
Российские гранатометчики подорвали бронеавтомобиль с командирами ВСУ
04:04
 
Специальная военная операция на УкраинеАртемовскРоссияВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала