https://ria.ru/20240106/britaniya-1919888290.html

ВМС Британии ищут контр-адмирала по подлодкам на сервисе по поиску работы

ВМС Британии ищут контр-адмирала по подлодкам на сервисе по поиску работы - РИА Новости, 06.01.2024

ВМС Британии ищут контр-адмирала по подлодкам на сервисе по поиску работы

Командование ВМС Британии на фоне кадровых проблем было вынуждено разместить рекламу с поиском кандидата на должность контр-адмирала по подводным лодкам на... РИА Новости, 06.01.2024

2024-01-06T01:49

2024-01-06T01:49

2024-01-06T01:49

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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Командование ВМС Британии на фоне кадровых проблем было вынуждено разместить рекламу с поиском кандидата на должность контр-адмирала по подводным лодкам на сервисе по поиску работы LinkedIn, сообщает газета Times со ссылкой на размещенную вакансию. По данным издания, выбранный кандидат заменит нынешнего контр-адмирала Королевского флота Саймона Асквита, заведующего отделом по работе с подводными лодками, и будет отвечать за "элитные операции" и работу с ядерным оружием. "Объявление о вакансии (на должность - ред.) от ВМС, появившаяся на LinkedIn в декабре, вызвала недоумение среди военного сообщества: один бывший военный назвал ее крайне позорной", - заявила газета. Согласно Times, сейчас нет ни одного военнослужащего, который подходил бы для этой должности и при этом хотел бы ее. Отмечается, что рекрутеры ВМС решили обратиться к отставным военным в надежде, что кто-то из ушедших вернется с более высокой зарплатой. Как отмечает издание, вакансия всё еще актуальна. В июле телеканал Sky News со ссылкой на источники в министерстве обороны страны заявлял, что Королевский военно-морской флот Великобритании испытывает трудности с набором персонала, что может сказаться на способности вести боевые действия в море, а также обеспечении функционирования средств ядерного сдерживания. Среди названных источниками факторов, влияющих на нехватку персонала, - массовое увольнение из-за опасений по поводу безопасности работы на фоне плана ввести новую систему набора персонала, неспособность правительства обеспечить уровень зарплаты с учетом инфляции, а также проблемы с аналитикой данных, чтобы обеспечить трудоустройство служащих после истечения срока действия контракта.

https://ria.ru/20240105/britaniya-1919819719.html

https://ria.ru/20230906/ministr-1894551905.html

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