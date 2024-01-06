https://ria.ru/20240106/britaniya-1919888290.html
ВМС Британии ищут контр-адмирала по подлодкам на сервисе по поиску работы
ВМС Британии ищут контр-адмирала по подлодкам на сервисе по поиску работы - РИА Новости, 06.01.2024
ВМС Британии ищут контр-адмирала по подлодкам на сервисе по поиску работы
Командование ВМС Британии на фоне кадровых проблем было вынуждено разместить рекламу с поиском кандидата на должность контр-адмирала по подводным лодкам на... РИА Новости, 06.01.2024
2024-01-06T01:49
2024-01-06T01:49
2024-01-06T01:49
великобритания
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155269/36/1552693697_0:9:3173:1794_1920x0_80_0_0_76424dea1ef55f6a24aaf1cf69606f1d.jpg
МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Командование ВМС Британии на фоне кадровых проблем было вынуждено разместить рекламу с поиском кандидата на должность контр-адмирала по подводным лодкам на сервисе по поиску работы LinkedIn, сообщает газета Times со ссылкой на размещенную вакансию. По данным издания, выбранный кандидат заменит нынешнего контр-адмирала Королевского флота Саймона Асквита, заведующего отделом по работе с подводными лодками, и будет отвечать за "элитные операции" и работу с ядерным оружием. "Объявление о вакансии (на должность - ред.) от ВМС, появившаяся на LinkedIn в декабре, вызвала недоумение среди военного сообщества: один бывший военный назвал ее крайне позорной", - заявила газета. Согласно Times, сейчас нет ни одного военнослужащего, который подходил бы для этой должности и при этом хотел бы ее. Отмечается, что рекрутеры ВМС решили обратиться к отставным военным в надежде, что кто-то из ушедших вернется с более высокой зарплатой. Как отмечает издание, вакансия всё еще актуальна. В июле телеканал Sky News со ссылкой на источники в министерстве обороны страны заявлял, что Королевский военно-морской флот Великобритании испытывает трудности с набором персонала, что может сказаться на способности вести боевые действия в море, а также обеспечении функционирования средств ядерного сдерживания. Среди названных источниками факторов, влияющих на нехватку персонала, - массовое увольнение из-за опасений по поводу безопасности работы на фоне плана ввести новую систему набора персонала, неспособность правительства обеспечить уровень зарплаты с учетом инфляции, а также проблемы с аналитикой данных, чтобы обеспечить трудоустройство служащих после истечения срока действия контракта.
https://ria.ru/20240105/britaniya-1919819719.html
https://ria.ru/20230906/ministr-1894551905.html
великобритания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155269/36/1552693697_227:0:2958:2048_1920x0_80_0_0_203156607503beeb4d5fc49f0c6b1657.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
великобритания, в мире
ВМС Британии ищут контр-адмирала по подлодкам на сервисе по поиску работы
Times: ВМС Британии ищут контр-адмирала по подлодкам на сервисе LinkedIn
МОСКВА, 6 янв - РИА Новости.
Командование ВМС Британии на фоне кадровых проблем было вынуждено разместить рекламу с поиском кандидата на должность контр-адмирала по подводным лодкам на сервисе по поиску работы LinkedIn, сообщает газета
Times со ссылкой на размещенную вакансию.
По данным издания, выбранный кандидат заменит нынешнего контр-адмирала Королевского флота Саймона Асквита, заведующего отделом по работе с подводными лодками, и будет отвечать за "элитные операции" и работу с ядерным оружием.
Британия спишет военные корабли из-за недостатка моряков, пишут СМИ
"Объявление о вакансии (на должность - ред.) от ВМС, появившаяся на LinkedIn в декабре, вызвала недоумение среди военного сообщества: один бывший военный назвал ее крайне позорной", - заявила газета.
Согласно Times, сейчас нет ни одного военнослужащего, который подходил бы для этой должности и при этом хотел бы ее. Отмечается, что рекрутеры ВМС решили обратиться к отставным военным в надежде, что кто-то из ушедших вернется с более высокой зарплатой.
Как отмечает издание, вакансия всё еще актуальна.
В июле телеканал Sky News со ссылкой на источники в министерстве обороны страны заявлял, что Королевский военно-морской флот Великобритании
испытывает трудности с набором персонала, что может сказаться на способности вести боевые действия в море, а также обеспечении функционирования средств ядерного сдерживания. Среди названных источниками факторов, влияющих на нехватку персонала, - массовое увольнение из-за опасений по поводу безопасности работы на фоне плана ввести новую систему набора персонала, неспособность правительства обеспечить уровень зарплаты с учетом инфляции, а также проблемы с аналитикой данных, чтобы обеспечить трудоустройство служащих после истечения срока действия контракта.
Новый министр обороны Британии перепутал ВМС с ВВС