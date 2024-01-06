https://ria.ru/20240106/blagotvoritelnost-1919910774.html

Москвичи передали на благотворительность свыше тонны цитрусовых

Москвичи передали на благотворительность свыше тонны цитрусовых - РИА Новости, 06.01.2024

Москвичи передали на благотворительность свыше тонны цитрусовых

Жители Москвы собрали более тонны цитрусовых, которые передали благотворительным фондам, пожилым людям, малоимущим и многодетным семьям, сообщается на сайте... РИА Новости, 06.01.2024

2024-01-06T09:59

2024-01-06T09:59

2024-01-06T09:59

общество

москва

дом с маяком

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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Жители Москвы собрали более тонны цитрусовых, которые передали благотворительным фондам, пожилым людям, малоимущим и многодетным семьям, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "Более тонны цитрусовых собрали москвичи в рамках акции "Подвешенный мандарин". Она проходила с 15 по 31 декабря прошлого года. Фрукты передали подопечным благотворительного фонда, пожилым и одиноким людям, малоимущим и многодетным семьям", - говорится в сообщении. Суть акции созвучна с итальянской традицией caffe sospeso - "подвешенного" или предоплаченного кофе для тех, кто сейчас не может позволить себе его купить. В материале уточняется, что за неделю до Нового года часть собранных фруктов направили подопечным фонда "Дом с маяком". Акцию "Подвешенный мандарин" проводят ежегодно, в 2022 году москвичи также собрали свыше тонны цитрусовых.

https://ria.ru/20231218/mechta-1916585523.html

https://ria.ru/20231213/blagotvoritelnost-1915576356.html

москва

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, москва, дом с маяком