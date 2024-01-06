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Москвичи передали на благотворительность свыше тонны цитрусовых - РИА Новости, 06.01.2024
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09:59 06.01.2024
https://ria.ru/20240106/blagotvoritelnost-1919910774.html
Москвичи передали на благотворительность свыше тонны цитрусовых
Москвичи передали на благотворительность свыше тонны цитрусовых - РИА Новости, 06.01.2024
Москвичи передали на благотворительность свыше тонны цитрусовых
Жители Москвы собрали более тонны цитрусовых, которые передали благотворительным фондам, пожилым людям, малоимущим и многодетным семьям, сообщается на сайте... РИА Новости, 06.01.2024
2024-01-06T09:59
2024-01-06T09:59
общество
москва
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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Жители Москвы собрали более тонны цитрусовых, которые передали благотворительным фондам, пожилым людям, малоимущим и многодетным семьям, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "Более тонны цитрусовых собрали москвичи в рамках акции "Подвешенный мандарин". Она проходила с 15 по 31 декабря прошлого года. Фрукты передали подопечным благотворительного фонда, пожилым и одиноким людям, малоимущим и многодетным семьям", - говорится в сообщении. Суть акции созвучна с итальянской традицией caffe sospeso - "подвешенного" или предоплаченного кофе для тех, кто сейчас не может позволить себе его купить. В материале уточняется, что за неделю до Нового года часть собранных фруктов направили подопечным фонда "Дом с маяком". Акцию "Подвешенный мандарин" проводят ежегодно, в 2022 году москвичи также собрали свыше тонны цитрусовых.
https://ria.ru/20231218/mechta-1916585523.html
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общество, москва, дом с маяком
Общество, Москва, Дом с маяком
Москвичи передали на благотворительность свыше тонны цитрусовых

Москвичи передали свыше тонны цитрусовых во время акции "Подвешенный мандарин"

© РИА Новости / Артур Лебедев | Перейти в медиабанкМандарины
Мандарины - РИА Новости, 1920, 06.01.2024
© РИА Новости / Артур Лебедев
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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Жители Москвы собрали более тонны цитрусовых, которые передали благотворительным фондам, пожилым людям, малоимущим и многодетным семьям, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"Более тонны цитрусовых собрали москвичи в рамках акции "Подвешенный мандарин". Она проходила с 15 по 31 декабря прошлого года. Фрукты передали подопечным благотворительного фонда, пожилым и одиноким людям, малоимущим и многодетным семьям", - говорится в сообщении.
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Суть акции созвучна с итальянской традицией caffe sospeso - "подвешенного" или предоплаченного кофе для тех, кто сейчас не может позволить себе его купить.
В материале уточняется, что за неделю до Нового года часть собранных фруктов направили подопечным фонда "Дом с маяком".
Акцию "Подвешенный мандарин" проводят ежегодно, в 2022 году москвичи также собрали свыше тонны цитрусовых.
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ОбществоМоскваДом с маяком
 
 
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