https://ria.ru/20240106/bezopasnost-1919981738.html
В Москве пожарную безопасность рождественских служб обеспечат 700 человек
В Москве пожарную безопасность рождественских служб обеспечат 700 человек - РИА Новости, 06.01.2024
В Москве пожарную безопасность рождественских служб обеспечат 700 человек
Более 700 пожарных, спасателей и добровольцев обеспечат пожарную безопасность рождественских богослужений в Москве, сообщил заместитель мэра по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 06.01.2024
2024-01-06T20:11
2024-01-06T20:11
2024-01-06T20:11
религия
городское хозяйство москвы
москва
петр бирюков
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Более 700 пожарных, спасателей и добровольцев обеспечат пожарную безопасность рождественских богослужений в Москве, сообщил заместитель мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Обеспечению пожарной безопасности празднования Рождества Христова традиционно уделяется особое внимание. На протяжении всех новогодних праздников сотрудники пожарно-спасательного гарнизона столицы работают в усиленном режиме. В ночь с 6 на 7 января под особый контроль возьмем свыше 500 храмов и церквей, возле которых будут дежурить более 700 пожарных, спасателей и добровольцев", - сообщил Бирюков, слова которого приводятся в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы. Он добавил, что специалисты МЧС перед праздником провели профилактические беседы со священнослужителями и верующими. Они напомнили о мерах безопасности при обращении с источниками открытого огня, а также порядке использования первичных средств пожаротушения.
https://ria.ru/20240106/patriarkh-1919962265.html
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городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Религия, Городское хозяйство Москвы, Москва, Петр Бирюков, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Москве пожарную безопасность рождественских служб обеспечат 700 человек
В Москве пожарную безопасность рождественских богослужений обеспечат 700 человек